Violenza di genere e molestie sul lavoro, al via il corso della Cgil Varese con Eos

L’Istat ci dice che una donna su tre nel corso della sua vita subisce almeno una forma di violenza. Il ruolo delle organizzazioni sindacali è fondamentale non solo nella tutela dei diritti contrattuali, ma anche nella promozione di ambienti di lavoro sicuri, inclusivi e rispettosi della dignità delle persone e nel contrasto alla violenza di genere.

A questo scopo nasce il corso di formazione della Cgil di Varese dedicato a funzionarie e funzionari sindacali sul tema delle violenze e molestie nei luoghi di lavoro in collaborazione con Eos, il centro antiviolenza della città di Varese.

Il corso si svolgerà nel mese di giugno e vedrà un impegno complessivo di nove ore.

L’iniziativa si propone di fornire conoscenze, strumenti operativi e competenze relazionali utili a riconoscere, prevenire e contrastare ogni forma di abuso, discriminazione, molestia o violenza, con particolare attenzione alle dinamiche di genere, alle vulnerabilità sociali e ai contesti familiari e organizzativi.

«La violenza può avere molti volti: aggressioni verbali, fisiche, intimidazioni, ricatti, discriminazioni, dipendenza economica, molestie sessuali, comportamenti vessatori o pratiche di isolamento professionale – spiega Gaia Angelo, Responsabile Politiche di Genere Cgil di Varese- . Situazioni che incidono profondamente sul benessere psicologico delle persone, sulla qualità del lavoro, che sfociano nei casi più gravi in un femminicidio».

«I funzionari e le funzionarie sindacali sono spesso il primo punto di ascolto per lavoratrici e lavoratori che vivono situazioni di disagio o abuso. Per questo è essenziale che possano intervenire con preparazione e consapevolezza e che possano creare attorno alla donna un rete di aiuto e sostegno assieme al centro antiviolenza».

«Il corso alternerà momenti teorici, analisi di casi concreti, lavori di gruppo e simulazioni operative, favorendo il confronto tra esperienze e buone pratiche. L’obiettivo non è solo trasmettere nozioni, ma costruire competenze utili nell’attività quotidiana di rappresentanza e assistenza sindacale».

«Contrastare violenze e molestie significa difendere la dignità del lavoro e delle persone. Significa costruire luoghi di lavoro fondati sul rispetto reciproco, sull’uguaglianza e sulla sicurezza.

La formazione rappresenta quindi un investimento strategico per rafforzare il ruolo del sindacato come presidio di ascolto, tutela e promozione dei diritti. Perché nessuna lavoratrice e nessun lavoratore debba sentirsi solo di fronte a comportamenti abusivi o discriminatori», conclude Gaia Angelo.