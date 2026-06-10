“Vita di Cortile” torna a Gallarate con un concerto di musica classica nel centro storico

Un concerto di musica classica in uno dei cortili più suggestivi del centro storico di Gallarate. Sabato 13 giugno alle 17 il Centro Culturale Tommaso Moro propone la seconda edizione di “Vita di Cortile”, iniziativa che unisce musica, arte e poesia e che quest’anno sarà anche l’occasione per presentare il Meeting di Rimini 2026.

L’appuntamento si terrà nel cortile di Vicolo Prestino 2, sede del Centro Culturale Tommaso Moro, e offrirà al pubblico un pomeriggio dedicato alla grande musica classica in una cornice raccolta e ricca di fascino.

Un concerto tra Beethoven, Ewazen e Brahms

La prima parte del programma vedrà protagonista il pianista Francesco Pasqualotto, che eseguirà musiche di Ludwig van Beethoven.

Seguirà un’esibizione in formazione da camera con il Trio per corno, violino e pianoforte composto da Pierluigi Filagna al corno, Anna Bittar Weller al violino e ancora Francesco Pasqualotto al pianoforte. In programma composizioni di Eric Ewazen e Johannes Brahms.

Un’occasione per presentare il Meeting di Rimini

L’evento rappresenta anche un momento di introduzione al Meeting di Rimini, in programma dal 21 al 26 agosto 2026. Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è «L’Amor che move il sole e le altre stelle».

Per il secondo anno consecutivo il Centro Culturale Tommaso Moro sceglie di valorizzare uno spazio storico della città attraverso una proposta culturale aperta a tutti, con ingresso libero. In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata.