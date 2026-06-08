“Vittoria storica a Somma”: il centrodestra del Varesotto si congratula con Pezzotta

Il successo di Silvio Pezzotta al ballottaggio per la fascia tricolore di Somma Lombardo – dopo 11 anni di governo a trazione PD sotto la guida di Stefano Bellaria (che nel 2020 vinse al primo turno) – non può che soddisfare tutti le sezioni locali dei vari partiti del centrodestra varesotto. Centrodestra, che è giusto ricordalo, a questa tornata elettorale si è ricompattato in un’unica coalizione dopo aver visto nelle precedenti elezioni Fratelli d’Italia correre da solo rispetto a Lega e Forza Italia.

Nelle prime analisi e commenti a caldo che gli esponenti locali hanno dedicato alla città dei Tre Leoni, si parla di «vittoria storica», come fa l’onorevole e sindaco luinese Andrea Pellicini, presidente provinciale intervenuto tra l’altro questa primavera quando la coalizione sommese era apparsa in difficoltà a trovare condivisione e unità sulla figura del candidato sindaco, ruolo apicale ricaduto soltanto a metà aprile su Pezzotta dopo il ritiro di Piero Cesare Iametti.

«Il centrodestra a Somma Lombardo ha ottenuto una storica vittoria – così Pellicini, presente venerdì alla chiusura della campagna elettorale insieme al ministro Giorgetti e all’eurodeputata Isabella Tovaglieri – rivolgo i miei complimenti al sindaco Silvio Pezzotta, primo artefice di questo successo, e al Presidente del Circolo di FdI Daniele Consonni, motore del nostro partito in città. Come FdI eleggiamo complessivamente cinque consiglieri comunali, a dimostrazione del notevole consenso ottenuto». Di questi cinque seggi, uno sarà occupato da Manuela Scidurlo, indicata da Pezzotta come vicesindaco.

Pellicini fa poi una riflessione sul cambio di equilibrio a Villa Recalcati, ovvero in Provincia: «Con le vittorie di Luino e di Somma Lombardo, oltre a quelle di Casorate Sempione, Gorla Maggiore ed Origgio, il centrodestra torna competitivo per la vittoria alle provinciali. Il PD e l’amico Marco Magrini sono avvisati».

CASSANI E ROMEO: “SUCCESSO CONTRO IL PRONOSTICO INIZIALE”

Siamo orgogliosi come Lega di aver contribuito alla vittoria a Somma Lombardo del candidato della coalizione di centrodestra, Silvio Pezzotta: tutti insieme, con un grande lavoro, remando nella stessa direzione, abbiamo conquistato questo successo contro ogni pronostico iniziale, in questo Comune che il centrosinistra governava da undici anni» dichiarano il senatore Massimiliano Romeo, segretario regionale della Lega Lombarda, e Andrea Cassani, segretario della Lega Provincia di Varese. «Complimenti a Pezzotta, persona conosciuta sul territorio, e apprezzata per il suo impegno nel sociale, che ha saputo far spostare l’ago della bilancia in questo secondo turno verso il centrodestra: in bocca al lupo al nuovo sindaco per il lavoro che lo attende».

LONGHINI: “ORA VARESE”

Presente allo spoglio e poi a festeggiamenti sommesi Simone Longhini, coordinatore di Forza Italia. Il partito azzurro, che ha espresso il candidato sindaco, ha dato segni di grande (11,97%) rispetto ai risultati del 2020, quando si fermò appena sotto il 5% rimanendo escluso. «Abbiamo dato un nostro contributo importante a questa vittoria. Credo ci siano tutte le condizioni per far bene in futuro in tutte le città dove sta governando la sinistra, come a Varese».