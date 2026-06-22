Vivilago 2026 inaugura e la stagione balneare alla Schiranna

Dalla traversata del lago a nuoto alle Dragon Boat, sabato 27 e domenica 28 giguno al Parco Zanzi musica, divertimento, sport e solidarietà per tutte le età

Primi tuffi nel lago, tanta musica, buon cibo, sport e divertimento per tutta la famiglia: con questo programma Vivilago 2026 inaugura la stagione balneare del Parco Zanzi alla Schiranna di Varese. L’appuntamento con la manifestazione promossa come sempre dal Lions Club Varese Sette Laghi, è per il fine settimana di sabato 27 e domenica 28 giugno.

All’indomani della balneabilità del Lago di Varese che sarà sancita da una nuova ordinanza del Sindaco, a partire da venerdì 26 giugno: «Se il Lago di Varese è stato sanato e ogni anno possiamo comunicarne la balneabilità, sempre dopo le analisi e tutte le opportune verifiche, è anche grazie alle associazioni che hanno mantenuto alta l’attenzione sulla valorizzazione del Lago di Varese», ha detto il primo cittadino, Davide Galimberti.

«Sarà un’occasione di festa per il territorio, di valorizzazione del territorio e di solidarietà», ha detto Luca Damigiano, presidente del Lions Club Varese Sette Laghi, presentando l’iniziativa. Tutti i proventi, saranno infatti devoluti alla PolHa Varese, l’associazione che promuove sport e inclusione senza barriere in città dal 1982.

«La collaborazione tra i Lions e la Polha ha radici profonde – ha ricordato la presidente di PolHa, Daniela Colonna Preti – Il Lions club Sette Laghi ha finanziato il primo pulmino di PolHa e da allora è sempre stato al nostro fianco».

Durante l’evento, la PolHa offrirà la possibilità di provare l’handbike e promuoverà le attività di nuoto legate al progetto “Sport si può”.

Dragon Boat e traversata del Lago

La manifestazione Vivilago 2026 si apre sabato alle 9 del mattino con le gare del festival Dragon Boat CUS Insubria, divenute ormai un cult per l’estate in città.

Altro momento volutamente simbolico e d’impatto sarà la traversata del lago a nuoto di Samuele Corsalini: partendo da Bodio Lomnago alle ore 10:00, Corsalini attraverserà lo specchio d’acqua accompagnato dai Canottieri Varese per approdare alla Schiranna alle 12:30, giusto in tempo per l’inaugurazione ufficiale della festa.

«Restituire valore al patrimonio culturale, storico e naturale di Varese è il mio lavoro, e mi piace l’idea di farlo questa volta in maniera insolita, nuotando rigorosamente a rana, senza alcuna pretesa atletica – precisa scherzando Corsalini – ma proprio per mandare un messaggio chiaro sulla grande opportunità di avere un bacino naturale balneabile in città, tutto da vivere». [leoto id=2122648]

Tante band e il tributo a Vasco

La musica sarà protagonista in entrambe le giornate di Vivilago 2026. Sabato sera, alle ore 21 il palco sarà tutto per la Vasco Live Tribute Band, per un concerto che promette di accendere il lungolago.

Ma domenica i live iniziano già per l’ora di pranzo, dalle 12:30 alle 17 con i giovani talenti della scuola Mondo Musica di Marco Mengoni, particolarmente attiva nel creare opportunità di “musica d’insieme” per tutte le età. Sul palco si esibiranno 8 delle 11 band della scuola spaziando tra i generi: dal pop al rock fino all’hip hop

Attività per tutte le età

Oltre ai grandi eventi, il Parco Zanzi offrirà numerose attrazioni. Per i più piccoli: giochi sullo scivolo gonfiabile, i “Riciclattoli” di Legambiente e laboratori creativi come la Scuola Pokémon e tornei di Beyblade.

Per gli adulti invece lezioni di yoga domenica mattina, prove di vela con la Lega Navale e approfondimenti sull’apicoltura.

Spazio anche a diverse associazioni e alla prevenzione della violenza di genere e del bullismo.

QUI tutto il programma