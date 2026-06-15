Vivilago alla Schiranna: Dragon Boat, musica e solidarietà per due giorni sul Lago di Varese

Il Lions Club Varese Sette Laghi organizza la nuova edizione di Vivilago, la manifestazione benefica che sabato 27 e domenica 28 giugno animerà la Schiranna con musica dal vivo, attività sportive e iniziative per tutte le età.

L’evento — aperto a famiglie, bambini, giovani e sportivi — nasce per valorizzare e proteggere il Lago di Varese, ed è diventato negli anni un appuntamento capace di coniugare comunità, ambiente e inclusione. Il ricavato sarà destinato a progetti solidali del territorio, con particolare attenzione all’inclusione delle persone con disabilità attraverso lo sport, a sostegno di Polha Varese.

Il programma prende il via sabato mattina con la gara di Dragon Boat sul lago, mentre per tutta la durata della manifestazione sarà possibile provare le imbarcazioni, sia individualmente sia in squadra. La serata di sabato si chiuderà con il concerto della Vasco Live Tribute Band, a partire dalle 21. Dalle 10 e fino a sera, la Schiranna ospiterà inoltre DJ set, giochi per bambini, spettacoli e aree food & beverage.

Il programma completo è disponibile sul sito www.lionsclubvarese7laghi.it; per informazioni è possibile scrivere a vivilago@lionsclubvarese7laghi.it.