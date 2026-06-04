Volevo fare il Presidente è lo spettacolo per famiglie che celebra la Festa della Repubblica

Tra ironia, memoria, musica dal vivo, piccoli e grandi sogni, prosegue il viaggio di Volevo fare il Presidente, lo spettacolo rivolto a tutta la famiglia nato per celebrare la Festa della Repubblica.

Protagonista di un piccolo tour in occasione degli 80 anni della Repubblica Italiana, lo spettacolo è stato applaudito a Trescore Balneario – nella Bergamasca – settimana scorsa e poi mercoledì 3 giugno alle Acli di Varese.

Ideato e interpretato dalle compagnie L’arca di Noe e Tempo Teatro, Volevo fare il presidente sarà protagonista di altre due serate: giovedì 4 giugno alle ore 21 andrà in scena nella sala Pertini (ex Cubo) di via Verdi 13 a Cardano al Vampo e infine domenica 7 giugno sarà a Villa Braghenti a Malnate alle ore 16.30.

Un bambino sogna di diventare Presidente della Repubblica. Crescendo scopre che per cambiare il Paese non serve una poltrona, ma il coraggio di partecipare.

Un racconto intenso e sorprendentemente attuale che attraversa infanzia, politica, Costituzione e senso civico con leggerezza, emozione e tanta umanità.

Volevo fare il Presidente è uno spettacolo coinvolgente, divertente e commovente, con musica dal vivo, ricordi, risate e tanta voglia di guardare al futuro.

Uno di quegli spettacoli che fanno sorridere, creano un dialogo tra le generazioni e continuano a farsi pensare anche tornando a casa.

Lo spettacolo è consigliato a famiglie, adulti e ragazzi dai 10 anni in su.

Ingresso libero e gratuito.

Le date:

– Giovedì 4 giugno – ore 21.00 – Sala Pertini Via Verdi 13 – Cardano al Campo

– Domenica 7 giugno – ore 16.30 – Villa Braghenti – Malnate (in caso di pioggia lo spettacolo andrà comunque in scena nell’aula magna Iqbal Masih

Per maggiori informazioni scrivere a info@arcadinoe.com oppure 351 375 1758.