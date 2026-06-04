«Vogliono farmi chiudere». Il tabaccaio di viale Belforte “occupa” la ciclabile

Biciclette in mezzo alla pista ciclabile come atto di protesta. È quanto è accaduto nella mattinata di giovedì 4 giugno davanti alla tabaccheria di Pietro Squillace, in viale Belforte, diventata il simbolo della battaglia contro la nuova infrastruttura ciclabile che corre lungo il viale varesino.

Squillace è tra i primi esercenti ad aver alzato la voce contro il progetto. E oggi ha deciso di passare dalle parole ai fatti: le biciclette piazzate sulla ciclabile sono il segnale di una frustrazione che si è accumulata nel tempo. «Abbiamo messo le biciclette fuori in segno di protesta», ha spiegato il tabaccaio. «Ma il problema vero è che con i paletti davanti all’attività hanno chiuso completamente il locale. Penso di essere l’unica attività bloccata in questo modo».

Non è solo una questione estetica. Squillace denuncia problemi concreti: i solventi usati per tracciare la striscia rossa hanno causato disagi alla sua dipendente, costretta a ricorrere agli antistaminici, e agli inquilini del piano superiore. Ma soprattutto, domenica scorsa l’acqua è entrata nel locale durante le piogge: «In quarant’anni non è mai entrata acqua dentro il negozio», ha detto con amarezza, imputando il problema alle pendenze non corrette del manto stradale post-intervento.

La sicurezza al centro della polemica

Il punto più contestato riguarda la conformazione fisica della pista: realizzata a raso rispetto al marciapiede, senza alcun elemento di separazione, si trova immediatamente a ridosso degli ingressi dei negozi. «Chi esce dal bar tabacchi – ha sottolineato Stefania Bardelli del Movimento Angelo Vidoletti, presente alla protesta – si trova direttamente sulla ciclabile dove arrivano monopattini e biciclette. È pericolosissimo, soprattutto per disabili e bambini».

Bardelli aveva già effettuato un sopralluogo martedì 2 giugno, il giorno in cui le forti piogge avevano allagato parzialmente la tabaccheria. Oggi ha scelto di affiancare fisicamente i manifestanti.



La critica di Squillace si estende anche al merito politico: «L’assessore Civati continua a sostenere che è venuto a spiegarci la situazione, ma non è vero». E poi c’è l’episodio dell’ultimo consiglio comunale, dove i commercianti sarebbero stati fatti attendere fino a tarda ora: «Alla fine hanno fatto anche l’aperitivo per farci andare via».

Sul piano della vivibilità urbana, il tabaccaio solleva un interrogativo di fondo: «Tu fai chiudere un’attività di quarant’anni per biciclette che non passano, perché hai ricevuto soldi dal PNRR e non sai come spenderli. Basta prendere esempio da Malnate, che ha fatto una pista ciclabile nei boschi dove la gente la utilizza davvero. Questa invece è una strada principale».

L’interrogazione della Lega

Nella serata di mercoledì 3 giugno, il consigliere comunale della Lega Stefano Angei aveva già anticipato la protesta depositando un’interrogazione formale. Il documento, indirizzato al sindaco e alla giunta, chiede conto di sei punti precisi: dalla conformità della pista alle normative tecniche di settore (DM 30/11/1999 e Linee Guida MIT 2022) alle misure di mitigazione del rischio previste in prossimità degli ingressi commerciali, fino alle tempistiche di eventuali interventi correttivi.

Angei non risparmia una punta polemica: «È curioso come la sicurezza degli utenti della strada sia stata utilizzata quale alibi primario per la realizzazione dell’opera, e poi nei fatti venga completamente disattesa». Il consigliere ritiene peraltro improbabile un uso intenso della pista da parte dei ciclisti, ma riconosce che «il rischio potenziale esiste».

L’interrogazione evidenzia anche possibili profili di responsabilità dell’ente in caso di incidenti, richiamando la giurisprudenza in materia di culpa in vigilando per infrastrutture stradali non conformi.

La posizione del Comune

L’amministrazione comunale ha più volte ribadito le proprie ragioni, sia in commissione che in consiglio. L’assessore Civati ha spiegato che il progetto persegue obiettivi precisi: protezione degli utenti deboli, sicurezza stradale, riduzione del traffico e incentivo alla mobilità dolce. La ciclabile di viale Belforte si inserisce in un tracciato più ampio, che si collega con via Carcano e scende verso Biumo Inferiore.

«Come per largo Flaiano – ha detto Civati – stiamo apportando migliorie in corso d’opera. Il consiglio per tutti è di aspettare che i lavori siano terminati, con tutti i disagi che conosciamo bene, per poi valutare l’impatto a regime. Il dialogo con residenti e commercianti è aperto per limare le criticità».