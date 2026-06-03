Volontariato in vetrina al Chiostro di Voltorre: l’Expo delle associazioni fa centro

Il Chiostro di Voltorre ha ospitato venerdì scorso, 30 maggio, l’Expo delle Associazioni, una rassegna del volontariato locale che ha saputo trasformare un pomeriggio in un’occasione concreta di incontro tra cittadini e realtà del territorio. L’iniziativa ha registrato un buon afflusso di pubblico, curioso, motivato e alla ricerca di nuove forme di impegno civico, lasciando un bilancio decisamente positivo.

L’evento nasce nell’ambito del progetto “People Raising 4 Healthy Aging”, promosso da quattro realtà del terzo settore: Progetto Rughe ODV (capofila), Fondazione Bernacchi Gerli Arioli con l’Associazione Giuliana Gamberoni, e Fondazione Menotti Bassani con AMBA ODV, con il sostegno dell’8×1000 della Chiesa Valdese. Obiettivo del progetto: trovare nuovi volontari disposti a mettere a disposizione tempo, competenze e relazioni al servizio della comunità, con un focus particolare sull’invecchiamento attivo e il benessere sociale.

Gli organizzatori hanno però scelto di allargare la platea, coinvolgendo anche altre realtà gaviratesi: accanto ai partner progettuali erano presenti il Comune di Gavirate, la Protezione Civile, la Pro Loco, il CCS di Oltrona e Groppello, la Croce Rossa Italiana e Anteas Besozzo. Hanno inoltre espresso il proprio sostegno, pur senza uno stand fisico, la cooperativa Vedogiovane e l’associazione AltreMenti.

Tra i momenti più apprezzati della giornata, l’intervento della neurologa dottoressa Sonia Carisi, che ha guidato i presenti in una riflessione sul legame tra volontariato e salute: coltivare relazioni, sentirsi parte di una comunità attiva e dedicare tempo agli altri sono risorse preziose per il benessere individuale e collettivo, a qualsiasi età.

L’intenzione degli organizzatori è già quella di riproporre l’Expo nel 2027, ampliando ulteriormente il coinvolgimento associativo. Chi avesse manifestato interesse durante l’evento troverà a breve le indicazioni per candidarsi al percorso di volontariato sui canali di Progetto Rughe ODV e presso il Chiostro di Voltorre.