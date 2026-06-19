Weekend di gran caldo sul Varesotto: temperature fino a 37 gradi, temporali serali sui monti

Il fine settimana che inizia oggi porta sul Varesotto una delle ondate di calore più intense dell’estate. Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino disegnano infatti tre giorni di sole, afa e temperature in progressivo rialzo, con qualche insidia temporalesca limitata ai rilievi nelle ore serali.

Oggi, venerdì 19, il cielo si presenta soleggiato ma già afoso, con una leggera foschia. Nel pomeriggio si formeranno nubi cumuliformi sui monti, che nelle ore serali potranno dar luogo a temporali su Alpi e Prealpi, raramente in grado di raggiungere la pianura. Le temperature notturne non scenderanno sotto i 19-23 gradi, mentre le massime pomeridiane toccheranno i 32-35 gradi.

Sabato 20 il caldo si intensifica: le minime resteranno tra 20 e 24 gradi, con notti sempre più difficili, e le massime sono attese tra 33 e 36 gradi. Anche in questa giornata non si escludono temporali di calore tra pomeriggio e sera sui rilievi, mentre la pianura dovrebbe restare al riparo.

Domenica 21 si toccheranno i valori più elevati del periodo, con punte di 37-38 gradi sulla bassa padana e massime tra 33 e 37 gradi anche sul Varesotto. Le minime notturne saliranno ancora, tra 21 e 25 gradi, segno di un calore che ormai fatica a dissiparsi anche di notte. Qualche temporale isolato resta possibile in quota nel tardo pomeriggio.

La settimana si apre senza cambiamenti di rilievo: lunedì e martedì il caldo persiste con massime tra 33 e 36 gradi, nuvole cumuliformi pomeridiane sui monti e rari temporali serali.