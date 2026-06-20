Whirlpool esce del tutto da Beko Europe: l’ultimo filo americano della storia Ignis si spezza

Qualche giorno fa mi ha chiamato Gianni Spartà. Non era una telefonata qualunque. Spartà è il giornalista che più di tutti ha raccontato Giovanni Borghi, il “cumenda”, il fondatore della Ignis, l’uomo che trasformò una fabbrica di elettrodomestici in una delle grandi epopee industriali italiane. Dal suo libro più famoso, Mister Ignis, venne tratto anche uno sceneggiato televisivo RAI. Ora sta preparando una nuova edizione e mi ha detto una cosa semplice: è arrivato il momento di aggiungere un capitolo iniziale.

Non un’appendice nostalgica. Un capitolo nuovo. Perché la storia di Ignis non è finita quando è finita la stagione di Borghi. Non è finita con Philips. Non è finita con Whirlpool. E non è finita nemmeno oggi, mentre i nomi sulle insegne sono cambiati ancora. Continua a dirci qualcosa sul lavoro, sulla provincia, sull’industria, sulla globalizzazione e sul destino dell’Europa manifatturiera.

Poi, quasi a confermare che quel capitolo andava scritto davvero, è arrivata la notizia. Il 19 giugno 2026 Arçelik, il gruppo turco proprietario di Beko, ha comprato da Whirlpool il restante 25% di Beko Europe per 71,5 milioni di euro. Con questa operazione prende il pieno controllo della società nata nel 2024 dall’integrazione delle attività europee di Whirlpool con quelle di Arçelik. Il patto societario tra i due gruppi viene chiuso. Restano gli accordi di licenza sui marchi, ma Whirlpool non è più socia della società europea. Tradotto: Whirlpool esce del tutto dall’Europa degli elettrodomestici che aveva ereditato da Philips e, prima ancora, dalla vecchia galassia Ignis.

Per Cassinetta, Comerio, Biandronno e per tutta la provincia di Varese non è una semplice notizia di Borsa. Non dice automaticamente che cosa accadrà domani agli stabilimenti o agli impegni industriali già assunti. Ma dice con chiarezza chi decide. E dice soprattutto che, dopo oltre trent’anni, l’America di Whirlpool non ha più nemmeno una quota nella storia industriale europea costruita anche sulle radici di Giovanni Borghi.

La traiettoria è impressionante. Ignis nasce italiana, familiare, territoriale. Poi entra nell’orbita europea di Philips, il grande gruppo olandese. Alla fine degli anni Ottanta passa dentro la globalizzazione americana di Whirlpool. Oggi il baricentro si sposta definitivamente verso Arçelik-Beko, cioè verso un capitalismo turco-globale, figlio di un Paese che sta tra Europa e Asia e di un gruppo, Koç, che è uno dei pilastri dell’economia turca.

In settant’anni la vecchia Ignis ha attraversato più mondi. Ignis voleva dire fuoco. È uno di quei nomi industriali che sembrano nati già con dentro una metafora: energia, accensione, promessa di futuro. Un nome perfetto per l’Italia del dopoguerra, quando Borghi trasformò un’intuizione imprenditoriale in una delle grandi avventure industriali del Paese. Da quel fuoco nacquero frigoriferi, lavatrici, fabbriche, lavoro, sport, pubblicità, orgoglio popolare. Nacque anche un pezzo dell’identità industriale varesina.

La fabbrica, infatti, non è mai stata soltanto una fabbrica. Cassinetta non è un punto su una mappa produttiva. Comerio non è solo una ex sede direzionale. Biandronno non è solo un nome industriale. Sono luoghi in cui il lavoro è diventato biografia collettiva. Qui si sono formati tecnici, progettisti, manager, operai specializzati. Qui la provincia non è stata periferia, ma uno dei punti in cui la storia industriale europea si è lasciata vedere meglio.

Per questo il passaggio definitivo da Whirlpool ad Arçelik va letto dentro una storia più grande. Non siamo davanti soltanto all’ultimo capitolo di una ristrutturazione societaria. Siamo davanti alla conferma che il vecchio centro del mondo dell’elettrodomestico si è spostato.

Whirlpool stessa non è più il gigante che arrivò in Europa con l’ambizione di diventare davvero globale. La società americana, nata nel Michigan e cresciuta fino a diventare uno dei simboli della casa moderna, vive una fase difficile: valore di Borsa ridimensionato (meno 80% in 5 anni), dividendo storico sospeso, necessità di difendere cassa, margini e debito.

Anche Philips, che fu la seconda casa di Ignis, non è più la Philips di allora. Il gruppo olandese ha lasciato da tempo l’elettrodomestico e l’elettronica domestica di massa per trasformarsi in un’azienda concentrata sulla tecnologia sanitaria. Non è scomparso, ma ha cambiato pelle. Il mondo che comprò Ignis non esiste più nella stessa forma.

E il resto del settore racconta la stessa pressione. Electrolux ristruttura. BSH, il gruppo Bosch-Siemens, resiste ma taglia in Germania e cerca crescita in mercati come l’India. Haier, Midea, Hisense, Samsung e LG spingono con un’altra forza: scala asiatica, piattaforme digitali, smart home, servizi, abbonamenti, climatizzazione, automazione.

Il problema, quindi, non è solo Whirlpool. Non è solo Beko. Non è solo Cassinetta. Il problema è che l’elettrodomestico europeo è finito in uno dei campi più duri della globalizzazione: prodotti maturi, margini bassi, consumatori molto sensibili al prezzo, costi industriali europei, concorrenza asiatica aggressiva, distribuzione potente, mercati saturi.

In questo scenario, Arçelik-Beko non è semplicemente “il nuovo padrone turco”. È un gruppo che prova a costruire scala in Europa in un momento in cui l’Europa è insieme mercato necessario e luogo difficile dove produrre. Il controllo totale di Beko Europe semplifica la governance. Non c’è più un socio americano con cui condividere il volante. Ma semplificare la struttura non significa risolvere automaticamente il problema industriale.

Il nodo resta sempre lo stesso: si possono ancora produrre elettrodomestici in Europa, con costi europei, regole europee, salari europei, aspettative sociali europee, e competere con gruppi globali che hanno scala, velocità e basi produttive più flessibili?

È qui che la notizia finanziaria diventa politica, territoriale e culturale. Perché una fabbrica non è solo un conto economico. Quando si chiude o si ridimensiona una presenza industriale, non si perde soltanto occupazione. Si perde una memoria tecnica. Si perde una scuola. Si perde la capacità di un territorio di produrre futuro, non solo di ricordare il passato.

La storia di Ignis è nata quando l’Italia entrava nella modernità domestica. Il frigorifero era la promessa che il benessere potesse entrare in cucina, nella vita quotidiana, nella casa delle famiglie. Giovanni Borghi non vendeva solo elettrodomestici: vendeva un’idea concreta di progresso.

Oggi quella promessa è finita dentro un’altra epoca. La casa è connessa, il prodotto è smart, la lavatrice può diventare servizio, il frigorifero piattaforma, il condizionatore infrastruttura energetica, l’assistenza relazione continua con il cliente. L’elettrodomestico non è morto. È morto, o sta morendo, il modo novecentesco di pensarlo: fabbrica nazionale, marchio storico, prodotto durevole, margine difeso dal prestigio.

La domanda per Cassinetta allora non è solo: chi possiede oggi la vecchia eredità Ignis? La domanda vera è: chi ha la forza, la visione e la responsabilità per trasformare ancora quella eredità in futuro?

Il rischio, per il territorio, è leggere questa storia solo con il linguaggio della nostalgia. Sarebbe un errore. Borghi non è importante perché ci permette di rimpiangere un’età dell’oro. È importante perché ci costringe a fare una domanda al presente: che cosa significa oggi accendere un fuoco industriale? Che cosa significa produrre valore senza bruciare le persone, le competenze e i luoghi che quel valore rendono possibile?

Il 19 giugno 2026 non è il giorno in cui Ignis finisce. Ma è il giorno in cui si chiude formalmente l’ultimo legame proprietario con Whirlpool, cioè con la stagione americana della sua storia europea. Resta la fabbrica. Restano le persone. Restano le competenze. Restano i marchi, i contratti, gli accordi, le promesse industriali. Resta soprattutto una domanda che riguarda Varese, ma non solo Varese: nell’Europa che fatica a difendere la propria manifattura, che cosa vogliamo fare delle nostre grandi eredità industriali? Se diventano solo memoria, prima o poi si spengono. Se diventano competenza, innovazione, prodotto, formazione, ricerca, allora possono ancora illuminare.

Ignis voleva dire fuoco. Oggi quel fuoco non brucia più nello stesso camino. Ma finché qualcuno, entrando a Cassinetta, non vede soltanto un sito produttivo ma una responsabilità collettiva, quella luce non è ancora spenta. È più lontana, più fragile, più esposta al vento della globalizzazione. Ma è ancora una luce.