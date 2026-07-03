A Cassinetta di Biandronno una serata per promuovere i Gruppi di Cammino
L'incontro si terrà giovedì 9 luglio alle 20.30 il Centro Sociale Anziani di via Vittorio Veneto 80
Giovedì 9 luglio alle 20.30 il Centro Sociale Anziani di Cassinetta di Biandronno, in via Vittorio Veneto 80, ospiterà una serata di presentazione dedicata ai Gruppi di Cammino, iniziativa che promuove uno stile di vita attivo e i benefici dell’attività fisica per la salute.
L’incontro vedrà gli interventi delle chinesiologhe Chiara Magro e Alice Meloni e del medico dello sport Giulio Clerici, che illustreranno l’importanza del cammino come strumento di prevenzione e benessere, oltre a presentare il funzionamento dei Gruppi di Cammino attivi sul territorio.
L’iniziativa è organizzata dal Gruppo di Cammino di Biandronno, in collaborazione con la Promozione della Salute di ATS Insubria, con il sostegno del Circolo Culturale de Biandronn, del Cral Beko Italia e del Gruppo Aziendale Maratoneti Beko.
Per informazioni è possibile contattare la walking leader Nadia Plebani al numero 333 2369122.
L’incontro è aperto alla cittadinanza e rappresenta un’occasione per conoscere un’attività gratuita che favorisce il movimento, la socializzazione e il benessere psicofisico.
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