A Fagnano Olona il Manifesto Teatro fuori dal teatro
Un confronto e di un dibattito con quanti operano in ambito teatrale, culturale, formativo, educativo
Nella mattina di sabato 20 giugno presso la scuola primaria “Orrù” di Fagnano Olona il CRT “Teatro-Educazione” di Fagnano Olona ha presentato il Manifesto Teatro fuori dal teatro. Manifesto e Programma operativo del teatro dell’Educazione alla Teatralità frutto del suo lavoro di ricerca quasi trentennale. L’evento è stato promosso in collaborazione con l’INDIRE e il Master “Azioni e Interazioni Pedagogiche attraverso la Narrazione e l’Educazione alla Teatralità” dell’Università Cattolica di Milano.
Oltre alle persone presenti in sala altre hanno partecipato collegandosi online da diverse regioni (Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana, Sicilia).
Dopo la presentazione e la lettura del Manifesto è seguito un dibattito con domande e riflessioni dei partecipanti (in presenza e online). A conclusione della mattinata i partecipanti hanno firmato il Manifesto.
La registrazione della mattinata è presente sul canale YouTube del CRT “Teatro-Educazione”: https://
www.youtube.com/watch?v= 4Bhg0KQ_HWI (nei prossimi giorni pubblicheremo sul sito dell’Archivio del CRT “Teatro-Educazione” anche la trascrizione dell’incontro)
Dopo il ricco confronto, nei giorni successivi, al Manifesto è stata aggiunta un’altra parte denominata Visione. Cuore politico, pedagogico e culturale del manifesto in cui si esplica il senso profondo di questo documento (in allegato le due versioni complete in cui potete trovare anche questa parte in aggiunta al Manifesto).
Il Manifesto non è un punto di arrivo, ma l’inizio di un confronto e di un dibattito con quanti operano in ambito teatrale, culturale, formativo, educativo. Per questo vogliamo diffonderlo a livello nazionale permettendo a più persone possibile di conoscerlo, di leggerlo e, se lo condividono, di firmarlo. Si può firmare il Manifesto anche online andando sul sito del CRT “Teatro-Educazione”.
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