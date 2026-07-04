A Fagnano Olona il Manifesto Teatro fuori dal teatro

Nella mattina di sabato 20 giugno presso la scuola primaria “Orrù” di Fagnano Olona il CRT “Teatro-Educazione” di Fagnano Olona ha presentato il Manifesto Teatro fuori dal teatro. Manifesto e Programma operativo del teatro dell’Educazione alla Teatralità frutto del suo lavoro di ricerca quasi trentennale. L’evento è stato promosso in collaborazione con l’INDIRE e il Master “Azioni e Interazioni Pedagogiche attraverso la Narrazione e l’Educazione alla Teatralità” dell’Università Cattolica di Milano.

Oltre alle persone presenti in sala altre hanno partecipato collegandosi online da diverse regioni (Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana, Sicilia).

Dopo la presentazione e la lettura del Manifesto è seguito un dibattito con domande e riflessioni dei partecipanti (in presenza e online). A conclusione della mattinata i partecipanti hanno firmato il Manifesto.

Dopo il ricco confronto, nei giorni successivi, al Manifesto è stata aggiunta un’altra parte denominata Visione. Cuore politico, pedagogico e culturale del manifesto in cui si esplica il senso profondo di questo documento (in allegato le due versioni complete in cui potete trovare anche questa parte in aggiunta al Manifesto).