A Gavirate tornano le notti rosa: il 2 luglio il concorso “miss più bella del mondo”

Tornano le Notti Rosa, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate gaviratese: giovedì 2 e giovedì 9 luglio il centro storico di Gavirate si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, con spettacoli, musica, negozi aperti e iniziative per famiglie, giovani e visitatori.

La manifestazione è promossa dal Comune di Gavirate insieme ai commercianti del centro storico, con il coordinamento del Distretto del Commercio Due Laghi.

Quest’anno le due serate avranno anche un significato speciale: saranno dedicate alla memoria di Luigi Forlini, la persona che con entusiasmo e lungimiranza ideò le Notti Rosa, contribuendo a renderle uno degli appuntamenti simbolo dell’estate in paese.

Il primo appuntamento, giovedì 2 luglio, vedrà il ritorno del concorso “Miss Più Bella del Mondo”, che nella passata edizione aveva richiamato un pubblico numeroso regalando una serata di spettacolo e partecipazione. Il 9 luglio sarà invece la volta del grande Raduno Cosplayer, con i più celebri personaggi di fumetti, cartoni animati, cinema e videogiochi che sfileranno e prenderanno vita tra le vie del centro storico.

«Dopo il successo di Emozioni in Movimento, che il 21 giugno ha regalato una giornata indimenticabile, vogliamo offrire nuove occasioni di incontro, socialità e valorizzazione del nostro centro storico – ha dichiarato il sindaco Massimo Parola – Le Notti Rosa rappresentano ormai una bellissima tradizione per Gavirate e quest’anno saranno dedicate con affetto al ricordo di Luigi Forlini».

«Il coinvolgimento diretto dei commercianti è il vero valore aggiunto di queste serate – ha sottolineato l’assessore al Commercio Guglielmo Orlandi – Le Notti Rosa dimostrano come la collaborazione tra amministrazione comunale, attività economiche e Distretto del Commercio possa creare eventi di qualità, capaci di animare il paese e sostenere concretamente il commercio locale»

«Il Distretto svolge un ruolo di coordinamento tra le iniziative organizzate durante le due serate, con l’obiettivo di valorizzare tutte le attività e rendere le vie commerciali sempre più attrattive – ha aggiunto il presidente del Distretto del Commercio Due Laghi Fabio Cappelli – La sinergia tra istituzioni e commercianti rappresenta la strada migliore per promuovere il territorio e offrire esperienze coinvolgenti ai cittadini e ai visitatori».