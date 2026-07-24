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A Marchirolo in arrivo 150mila euro dalla Regione per il parco inclusivo di Villa Granata

Approvato dal Consiglio Regionale lo stanziamento di 150 mila euro previsto per il 2027 che consentirà la creazione di un'area verde accessibile anche alle persone con disturbi dello spettro autistico

Marchirolo municipio comune

Un finanziamento regionale da 150 mila euro destinato al Comune di Marchirolo permetterà di realizzare un nuovo percorso inclusivo all’interno del parco di Villa Granata. La misura, approvata dal Consiglio Regionale della Lombardia tramite l’emendamento n. 622 per l’esercizio finanziario 2027, cofinanzierà interventi pensati in modo specifico per persone con disabilità complesse e con disturbi dello spettro autistico.

I dettagli dell’intervento al parco

Il progetto prevede la creazione di camminamenti sensoriali completamente privi di barriere architettoniche, realizzati con pavimentazioni drenanti e capaci di attenuare gli impatti da trauma. L’area verde verrà inoltre attrezzata con giochi inclusivi progettati per stimolare la coordinazione motoria e la socializzazione, evitando al contempo di generare sovraccarichi sensoriali nei fruitori più fragili.

Il contesto e il progetto di Villa Granata

L’opera rappresenta un nuovo tassello nell’ambito della riqualificazione complessiva di Villa Granata. Il piano dell’amministrazione locale punta infatti a trasformare l’immobile comunale in un nuovo Centro Diurno dedicato proprio alle disabilità complesse e ai disturbi dello spettro autistico.

La fase dei lavori e la manutenzione dell’immobile

Lo stanziamento di 150 mila euro per il parco si aggiunge alle risorse stanziate in precedenza per la struttura. L’immobile di Villa Granata è stato infatti oggetto di un primo contributo regionale da 100 mila euro, destinato alle opere di manutenzione straordinaria, i cui interventi si avviano ora alla fase di conclusione. L’obiettivo finale dell’operazione è mettere a disposizione della comunità locale e delle famiglie un polo integrato tra spazi interni ed esterni completamente accessibili.

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Pubblicato il 24 Luglio 2026
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