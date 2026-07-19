A Materia una serata per parlare di quello di cui nessuno vuole mai parlare

Una serata di approfondimento su un tema di cui si parla poco. Un argomento che non occupa i dibattiti televisivi, che non riempie le piazze e le tribune politiche. Eppure interessa 64mila persone in Italia.

Il 24 luglio alle 21 a Materia Spazio Libero si parlerà di carcere e di detenuti. Attraverso il podcast “Il sindaco di Rebibbia”, nato in casa Chora Media, il giornalista Tommaso De Lorenzis, uno degli autori della produzione insieme a Francesca Berardi, racconterà i retroscena del lavoro che ha dato voce ai diari di Gianni Alemanno.

L’ex sindaco di Roma, ex ministro dell’Agricoltura, è stato detenuto nel carcere romano 1 anno, 5 mesi e 24 giorni. La sua esperienza diretta è confluita in un diario, dove Alemanno ha condiviso dettagli e riflessioni sulle sue giornate fra i detenuti.

Da quei diari, è nato un podcast, che punta i riflettori sulla situazione carceraria in Italia, dove il sovraffollamento è arrivato al 139%. Un tema spinoso, divisivo, che non smuove coscienze e dibattiti, ma – forse proprio per questo – fa sentire la sua urgenza di condivisione.

Tommaso De Lorenzis non nasconde la sfida che ha rappresentato l’abbracciare questo lavoro: «Il carcere è un argomento mediamente rimosso dalla narrazione: ad esempio in campo editoriale è un tema che non viene toccato. Addirittura – svela l’autore con un sorriso – in modo ironico non si dovrebbe parlare di carcere, perché porta sfortuna. Proprio per tutte queste ragioni, occuparsi di questo tema è stato stimolante. Abbiamo sentito la responsabilità di chi va a rompere questo schema. Attraversare un tabù per riflettere su un argomento che invece è importante e interessa tutta la società».

Il sovraffollamento come dato strutturale e non più emergenziale, i permessi per le visite mediche specialistiche che arrivano così in ritardo da far saltare gli appuntamenti fissati, trasferimenti improvvisi senza che i familiari del detenuto siano avvisati: sono solo alcuni degli esempi del mondo descritto da Alemanno che nei diari di cella racconta ciò che vede e sente ogni giorno.

In un podcast di tre puntate disponibile su tutte le piattaforme streaming, Luca Bizzarri dà spazio a tutto questo, con l’atteggiamento di chi si mette in ascolto. Anche se la persona che apre bocca mi rassomiglia poco.

L’ex sindaco della Capitale ha un background ideologico e politico schierato nettamente fin da ragazzo e questo ha rappresentato una sfida nella sfida per gli autori, come spiega De Lorenzis.

«A livello contrattuale, Alemanno non doveva approvare i testi del nostro podcast, ma questo tassello invece di permetterci di sentirci liberi, ci ha responsabilizzato ulteriormente. La difficoltà deriva inevitabilmente dal mettersi in punta di penna e giostrare un profilo come quello di Gianni Alemanno, uomo schierato politicamente a destra, in modo molto netto. É stato dunque necessario trovare un punto di equilibrio fra l’autore di quei diari e le sue idee, con le nostre riflessioni, le nostre sensibilità.

Trovare la giusta distanza per parlare di carcere attraverso le parole di Alemanno, senza stravolgerlo, senza renderlo caricaturale, ma con la giusta distanza».

Una serata a Materia Spazio Libero, l’hub culturale di VareseNews, dove le idee politiche, le convinzioni e i veti arretrano di un passo per abbracciare una battaglia che – forse (e di questo si può discutere a lungo e l’evento di giovedì 24 luglio ne è un’occasione importante) – ha ancor più valore se riesce a essere bipartisan e unire anche chi normalmente si ritrova su fronti opposti.

Per parlare insieme di qualcosa di cui, normalmente, non si parla.