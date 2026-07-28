A Palazzo Verbania si chiude la mostra “Cloud Dancer”: il finissage con un viaggio tra cielo, arte e scienza

Si avvia alla conclusione la quarta edizione di “Color of the Year 2026 – Cloud Dancer”, la rassegna promossa dall’Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese APS, ospitata nelle sale di Palazzo Verbania a Luino. L’appuntamento conclusivo è in programma domenica 2 agosto alle 16.30 con il finissage della mostra e il talk “Contemplare il cielo… si fa arte!”, aperto al pubblico con ingresso gratuito.

Ispirata al Pantone Cloud Dancer, il bianco scelto come colore dell’anno 2026, l’esposizione ha riunito numerosi artisti dell’associazione, chiamati a confrontarsi con un tema comune attraverso linguaggi, tecniche e sensibilità differenti. Il risultato è stato un percorso espositivo capace di intrecciare ricerca artistica, riflessione culturale e dialogo tra diverse forme espressive, richiamando un ampio pubblico nella prestigiosa sede affacciata sul Lago Maggiore.

Il talk di chiusura

Il finissage prenderà il via alle 16.30 con l’incontro “Contemplare il cielo… si fa arte!”, durante il quale Marcello Mazzoleni e Rosy Ghezzi guideranno il pubblico in una riflessione sul rapporto tra cielo, fenomeni atmosferici e creatività artistica. Un dialogo che metterà in relazione lo sguardo scientifico con quello culturale e artistico, offrendo nuovi spunti di lettura sul tema che ha ispirato l’intera mostra.

Il successo del reading poetico

Tra gli appuntamenti più apprezzati della rassegna c’è stato anche il reading di poesia del 19 luglio, che ha confermato la vocazione interdisciplinare del progetto. Nel corso del pomeriggio si sono alternati le voci dei poeti Francesco Adragna, Enrico Brunella, Enea Biumi, Vincenzo Di Maro, Mario Dusi, Gianfranco Gavianu, Pietro Ernesto Malgarini, Sara Pennacchio, Annamaria Rizzato, Sandro Sardella, Ivan Sghirinzetti e GianMaria Viviani, accompagnati al pianoforte da Gioele Fantato. L’incontro ha creato un dialogo tra poesia, musica e arti visive, arricchendo il percorso della mostra e offrendo ai visitatori un’esperienza culturale capace di unire linguaggi diversi.

Il finissage sarà anche un momento di saluto rivolto agli artisti, ai poeti, ai soci, ai visitatori e a tutti coloro che hanno contribuito al successo della manifestazione, rinnovando l’impegno dell’associazione nella promozione dell’arte e della cultura come strumenti di crescita, partecipazione e condivisione.

Domenica 2 agosto 2026

Ore 16.30

Talk “Contemplare il cielo… si fa arte!” con Marcello Mazzoleni e Rosy Ghezzi

Palazzo Verbania, viale Dante Alighieri 5, Luino

Ingresso gratuito