A Palazzo Verbania si chiude la mostra “Cloud Dancer”: il finissage con un viaggio tra cielo, arte e scienza
La rassegna promossa dall'Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese si conclude domenica 2 agosto con un incontro aperto al pubblico dedicato al rapporto tra fenomeni atmosferici, creatività e ricerca artistica
Si avvia alla conclusione la quarta edizione di “Color of the Year 2026 – Cloud Dancer”, la rassegna promossa dall’Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese APS, ospitata nelle sale di Palazzo Verbania a Luino. L’appuntamento conclusivo è in programma domenica 2 agosto alle 16.30 con il finissage della mostra e il talk “Contemplare il cielo… si fa arte!”, aperto al pubblico con ingresso gratuito.
Ispirata al Pantone Cloud Dancer, il bianco scelto come colore dell’anno 2026, l’esposizione ha riunito numerosi artisti dell’associazione, chiamati a confrontarsi con un tema comune attraverso linguaggi, tecniche e sensibilità differenti. Il risultato è stato un percorso espositivo capace di intrecciare ricerca artistica, riflessione culturale e dialogo tra diverse forme espressive, richiamando un ampio pubblico nella prestigiosa sede affacciata sul Lago Maggiore.
Il talk di chiusura
Il finissage prenderà il via alle 16.30 con l’incontro “Contemplare il cielo… si fa arte!”, durante il quale Marcello Mazzoleni e Rosy Ghezzi guideranno il pubblico in una riflessione sul rapporto tra cielo, fenomeni atmosferici e creatività artistica. Un dialogo che metterà in relazione lo sguardo scientifico con quello culturale e artistico, offrendo nuovi spunti di lettura sul tema che ha ispirato l’intera mostra.
Il successo del reading poetico
Tra gli appuntamenti più apprezzati della rassegna c’è stato anche il reading di poesia del 19 luglio, che ha confermato la vocazione interdisciplinare del progetto. Nel corso del pomeriggio si sono alternati le voci dei poeti Francesco Adragna, Enrico Brunella, Enea Biumi, Vincenzo Di Maro, Mario Dusi, Gianfranco Gavianu, Pietro Ernesto Malgarini, Sara Pennacchio, Annamaria Rizzato, Sandro Sardella, Ivan Sghirinzetti e GianMaria Viviani, accompagnati al pianoforte da Gioele Fantato. L’incontro ha creato un dialogo tra poesia, musica e arti visive, arricchendo il percorso della mostra e offrendo ai visitatori un’esperienza culturale capace di unire linguaggi diversi.
Il finissage sarà anche un momento di saluto rivolto agli artisti, ai poeti, ai soci, ai visitatori e a tutti coloro che hanno contribuito al successo della manifestazione, rinnovando l’impegno dell’associazione nella promozione dell’arte e della cultura come strumenti di crescita, partecipazione e condivisione.
Domenica 2 agosto 2026
Ore 16.30
Talk “Contemplare il cielo… si fa arte!” con Marcello Mazzoleni e Rosy Ghezzi
Palazzo Verbania, viale Dante Alighieri 5, Luino
Ingresso gratuito
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Varese, distrutto per la seconda volta lo striscione 'Restiamo Umani': la denuncia del Comitato per la Palestina
fracode su Varese, distrutto per la seconda volta lo striscione 'Restiamo Umani': la denuncia del Comitato per la Palestina
Stefano Montani su Varese, distrutto per la seconda volta lo striscione 'Restiamo Umani': la denuncia del Comitato per la Palestina
PaoloFilterfree su Giorgetti arriva a Sumirago e ribadisce lo spirito di Bossi: "Sapevamo da dove arrivavamo e dove volevamo andare"
VittorioCappuccio su Lago Maggiore, l'acqua arretra: caldo e siccità mettono sotto pressione il Verbano
Felice su Da Busto Arsizio a Milano per fare ricerca sul cancro: la storia di Francesca Peluso
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.