A Varese “17 selfie dalla fine del mondo”, viaggio audioguidato nel futuro del pianeta

Sabato 18 luglio piazza Sant’Evasio a Varese ospiterà “17 selfie dalla fine del mondo”, una performance audioguidata che invita il pubblico a immaginare il futuro del pianeta e le conseguenze della crisi climatica.

Lo spettacolo, in programma alle 19.30 e alle 21.15, nasce dalla drammaturgia e dal disegno sonoro di Riccardo Tabilio, con i contributi e le voci delle studentesse e degli studenti del Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli. La consulenza scientifica è affidata a Matteo Carzedda e Andrea Vico.

Al centro della performance alcune domande sul domani: la catastrofe climatica avrà un momento preciso, un vero e proprio “giorno dopo”, oppure sarà un processo graduale e inesorabile? A rappresentare il futuro sarà il meteorite che provocò l’estinzione dei dinosauri o l’immagine della rana immersa in un’acqua che diventa lentamente bollente?

“17 selfie dalla fine del mondo” propone una sequenza di messaggi in bottiglia, bollettini, cartoline e istantanee provenienti da un futuro possibile. Una narrazione corale che, nella dimensione intima e al tempo stesso collettiva della performance, accompagnerà gli spettatori tra gioco, emozione e immaginazione, interrogandoli anche su ciò che è ancora possibile fare per il pianeta e per i suoi abitanti.

Il ritrovo è previsto all’ingresso della chiesa dei Santi Evasio e Stefano, in piazza Sant’Evasio. Ogni replica potrà accogliere un massimo di 35 partecipanti e avrà una durata indicativa di circa un’ora.

In caso di pioggia, lo spettacolo si terrà allo Spazio Yak, in piazza Fulvio De Salvo 6 a Varese.