Varese è pronta per gli Europei di canottaggio: 450 atleti e città in festa tra la Schiranna e Piazza Montegrappa

I Campionati Europei di canottaggio sono pronti a far battere il cuore di Varese. Dal 31 luglio al 2 agosto la Schiranna tornerà a essere il centro del canottaggio continentale, accogliendo 450 atleti da 31 nazioni per una tre giorni di gare di altissimo livello agonistico. L’evento è stato presentato durante la rubrica quotidiana di VareseNews “La materia del giorno”, che ha ospitato il direttore generale del comitato organizzatore Pierpaolo Frattini e il responsabile della comunicazione Michele Marocco per raccontare non solo la macchina sportiva, ma anche le tante iniziative che coinvolgeranno la città.

Una macchina organizzativa rodata

«Ormai siamo veramente a ridosso dell’evento – la spiegazione di Pierpaolo Frattini, direttore generale del comitato organizzatore –: si stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli e le ultime installazioni, mentre già da martedì il grosso delle squadre arriverà a Varese per iniziare gli allenamenti. La macchina organizzativa è ormai super rodata ma ogni anno cerchiamo di alzare l’asticella, e rispetto agli ultimi Europei del 2021 il Comitato Organizzatore è cresciuto davvero tanto per quantità di iniziative e attività coordinate. Quest’anno abbiamo anche una grandissima risposta sui media, con oltre cento accreditati tra giornalisti e fotografi provenienti da tutta Europa, esclusa la parte TV, che cercheremo di assistere al meglio per offrire la miglior copertura possibile».

«Per far funzionare un evento di questa portata c’è un gran lavoro dietro le quinte – le parole di Frattini – lo staff centrale conta circa trenta capiteam che coprono tutti gli ambiti operativi, dai pontili alla sala stampa, fino alla gestione dei volontari, che quest’anno hanno superato abbondantemente quota trecento. Se aggiungiamo le troupe televisive, i service e i collaboratori internazionali, alla Schiranna si muoverà un piccolo villaggio di 500-600 addetti ai lavori. Sul campo di gara vedremo circa 450 atleti provenienti da 31 nazioni, con le principali corazzate europee presenti con le loro squadre olimpiche, a partire da Gran Bretagna, Germania e Romania. Questo rappresenta un enorme valore anche per la promozione turistica e per l’economia del territorio: gli alberghi di Varese sono già sold out tra squadre, staff e tifosi, confermando la nostra provincia come un punto di riferimento mondiale per il canottaggio».

Piazza Montegrappa al centro del tifo e sostenibilità

Il programma non si limiterà al bacino della Schiranna ma abbraccerà il cuore della città grazie all’Euro Rowing Village allestito in Piazza Montegrappa, affiancato da un attento piano per ridurre l’impatto ambientale dell’evento. «L’evento non si limiterà alla Schiranna, ma coinvolgerà l’intera città con l’Euro Rowing Village in Piazza Montegrappa – anticipa Marocco –. Già da domani sarà attivo il maxischermo, mentre da mercoledì 29 il villaggio prenderà vita con talk show, la diretta delle gare e la cerimonia di inaugurazione giovedì con un’orchestra dal vivo su una piattaforma sul lago. In piazza ci saranno anche remergometri per far provare il canottaggio al pubblico e la collaborazione con altre realtà sportive locali come Pallacanestro Varese, Mastini Varese e la Società Ciclistica Binda. Inoltre, la Fan Zone alla Schiranna offrirà food truck e musica dal vivo tutte le sere».

«Un altro punto fondamentale è la sostenibilità – spiega invece Frattini -: grazie al nostro sustainability manager abbiamo creato un piano concreto che prevede erogatori d’acqua per ridurre la plastica, il tracciamento della raccolta differenziata e il recupero del cibo non consumato a favore delle associazioni del territorio».

Le ambizioni azzurre e lo sguardo al 2027

Grande attesa per la squadra italiana, pronta a giocarsi medaglie pesanti in diverse specialità su un campo di gara ben conosciuto, puntando ai vertici del canottaggio europeo.

«Dal punto di vista agonistico, vedremo in acqua imbarcazioni di altissimo livello – dice invece il direttore generale riguardo alle gare – La barca da battere sarà sicuramente il quattro di coppia maschile azzurro, campione del mondo in carica e vicecampione olimpico, ma ci sono grandi aspettative anche per il Due Senza femminile di Alice Codato e Laura Meriano, fresche della storica vittoria alla Henley Royal Regatta, e per il doppio femminile senior. Una possibile sorpresa in positivo potrebbe essere l’otto maschile, una barca competitiva e affiatata che ha mostrato un ottimo livello nelle ultime uscite».

«Guardiamo già al futuro e al 2027 – conclude Marocco -, quando Varese ospiterà i Campionati del Mondo Master, un evento che porterà oltre 4000 atleti da tutto il mondo e rappresenterà un’ulteriore, straordinaria occasione per l’ospitalità e il turismo del nostro territorio».