A Varese una tappa del MedFest: il 10 ottobre un doppio appuntamento medievale

Il Medioevo torna a Varese. Sabato 10 ottobre la città ospita l’unica tappa varesina di MedFest – Medioevo Festival in Lombardia, la rassegna curata dall’associazione lecchese Res Musica-Centro ricerca e promozione musicale, giunta alla quinta edizione e sostenuta da Regione Lombardia con l’Avviso Unico Cultura 2026.

L’appuntamento varesino si articola in due momenti nella stessa giornata. Alle ore 15 è in programma una visita guidata animata al Battistero di San Giovanni (piazza Battistero 2), uno dei monumenti medievali più significativi del centro cittadino, condotta da Elena Ermoli con l’Ensemble Antiqua Laus.

Alle ore 16, nella chiesa di San Vittore in Casbeno (via della Conciliazione 3), il concerto “Imperatrix Agatha – Musica medievale per sant’Agata”, affidato all’ensemble spagnolo Egeria, formazione tutta al femminile diretta da Lucía Martín-Maestro Verbo con Fabiana Sans Arcílagos, Laia Blasco López e Ileana Ortiz Rodríguez. Il programma ruota attorno alla figura di sant’Agata, patrona delle donne e figura di confine tra il sacro e il profano, in un repertorio che riflette l’impronta delle civiltà mediterranee.

La tappa di Varese è tra le ultime dell’intero cartellone: il concerto di Egeria viene infatti replicato il giorno successivo, domenica 11 ottobre, nella Basilica dei Santi Pietro e Paolo in Agliate a Carate Brianza (Monza e Brianza), appuntamento che chiude la rassegna.

Il festival, nato a Lecco nel 2022 e cresciuto fino a coinvolgere le province di Bergamo, Brescia, Lecco, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, si sviluppa ogni anno attorno a un tema conduttore. Quello del 2026 è “Santi, eretici, peccatori: da san Francesco al Nome della Rosa”: nell’anno dell’ottavo centenario di san Francesco, la manifestazione propone uno sguardo sulla società medievale tra concerti, teatro, cinema, conferenze e visite guidate, con artisti ed esperti provenienti da cinque Paesi europei. L’evento di punta è dedicato all’opera Il nome della rosa di Francesco Filidei, tratta dal romanzo di Umberto Eco, di cui il 7 ottobre a Lecco verrà proiettato il film della prima rappresentazione mondiale alla Scala.

Presentando il palinsesto a Palazzo Pirelli, l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso ha sottolineato come la rassegna valorizzi «un patrimonio straordinario» rendendolo «un’occasione concreta per conoscere la Lombardia e i suoi territori», con l’attenzione rivolta a chiese, castelli e borghi di valore culturale diffusi nella regione.

Tutti gli eventi, compresi quelli varesini, sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito del festival.