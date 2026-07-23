A Verbania vasta operazione dei Carabinieri contro estorsioni, usura e traffico illecito di rifiuti

Dalle prime ore di questa mattina, giovedì 23 luglio, i Carabinieri del Comando provinciale di Verbania e del Gruppo Forestale di Verbania stanno eseguendo un’importante operazione di polizia giudiziaria coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Torino. Il bilancio provvisorio è di otto ordinanze di custodia cautelare, oltre a numerose perquisizioni e sequestri societari nei confronti di persone indiziate, a vario titolo, di diversi gravi reati.

Secondo quanto comunicato dall’Arma, gli indagati sono ritenuti responsabili, in ipotesi accusatoria e fatta salva la presunzione di innocenza, dei reati di estorsione aggravata dal metodo mafioso, traffico illecito di rifiuti, intestazione fittizia di quote societarie, trasferimento fraudolento di valori, usura aggravata e detenzione e porto illegale di armi da fuoco.

L’indagine, coordinata dalla Dda di Torino, ha portato all’emissione delle misure cautelari e all’esecuzione di numerose attività investigative e patrimoniali.

L’operazione coinvolge complessivamente 80 Carabinieri appartenenti ai Comandi provinciali di Verbania, Torino e Novara, al Gruppo Carabinieri Forestali di Verbania, al Nucleo Antisofisticazione Monetaria di Milano, al 2° Nucleo Elicotteri di Orio al Serio, al Nucleo Cinofili Carabinieri di Volpiano e al 1° Reggimento Carabinieri Piemonte.