Accelera il cantiere di Villa Mylius verso l’Accademia del Gusto, il punto Varese

Accelera il percorso verso l’apertura dell’Accademia del Gusto della Fondazione Gualtiero Marchesi a Villa Mylius, il progetto sostenuto da Regione Lombardia per la riqualificazione della storica dimora varesina. Un intervento che punta a dotare la città di una sede dedicata alla formazione gastronomica di alto livello, ai corsi internazionali di cucina e a una programmazione culturale rivolta a studenti, docenti, professionisti e pubblico.

Il punto sullo stato di avanzamento dei lavori è stato fatto oggi a Varese, dove l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, delegata al coordinamento dell’Accordo di programma, ha presieduto il Collegio di vigilanza e ha preso parte al sopralluogo in cantiere per verificare i tempi e definire i prossimi passaggi verso la consegna della struttura. All’incontro erano presenti anche il sindaco di Varese Davide Galimberti, l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Civati e il presidente della Fondazione Gualtiero Marchesi Enrico Dandolo.

Firmatarie dell’accordo di programma sono Regione Lombardia e il Comune di Varese, con l’adesione della Fondazione. Un progetto che si inserisce nel percorso di valorizzazione della cucina italiana, da poco riconosciuta Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco.

«Regione Lombardia, insieme al Comune di Varese, sta seguendo con attenzione gli sviluppi di questo intervento strategico per il territorio – ha spiegato l’assessore Caruso –. Villa Mylius non sarà soltanto la sede di corsi e attività formative. Sarà anche un luogo culturale aperto alla città, dedicato a custodire e trasmettere il pensiero, il metodo e il lascito del maestro Gualtiero Marchesi». L’assessore ha insistito soprattutto sul tema dell’accessibilità: «Abbiamo chiesto soluzioni concrete, perché Villa Mylius dovrà essere pienamente fruibile da studenti, docenti, cittadini e visitatori. L’obiettivo è consegnare alla città un luogo restaurato e pienamente fruibile».

Sulla stessa linea il sindaco Galimberti, che ha parlato di «comunione di intenti tra Comune di Varese, Regione Lombardia e Fondazione Marchesi per aprire il prossimo anno questo luogo interamente restaurato, che sarà uno spazio di formazione per l’alta cucina italiana e per veicolare nel mondo il lascito culturale di Marchesi». Per l’assessore Civati si tratta della «ristrutturazione di un bene architettonico con la creazione di un polo formativo di altissimo livello, grazie alla collaborazione tra enti».

A ricordare la genesi del progetto è stato il presidente Dandolo: «Abbiamo creduto da subito all’idea di Marchesi. Il trasferimento della cultura ai giovani è il nostro obiettivo, e Villa Mylius risponde al presupposto che per insegnare ciò che è buono educare al bello sia una parte fondamentale». Da qui l’auspicio legato a una data simbolica: festeggiare il 50esimo anniversario del Ristorante Marchesi, che ricade nel 2027, proprio con l’apertura della Fondazione e Accademia Marchesi di Villa Mylius.

Nel corso della riunione il Collegio ha affrontato anche il nodo dei parcheggi, tema centrale in vista dell’apertura e della futura programmazione di corsi, mostre ed eventi. Su impulso della Regione, il Comune ha presentato una prima proposta che prevede circa 12 posti auto nell’area della villa riservati alle persone con disabilità, il recupero di ulteriori stalli nelle vie limitrofe e l’utilizzo di un parcheggio privato già esistente a circa 250 metri dalla struttura.

Sul fronte del cronoprogramma, il completamento dei lavori a carico del Comune è previsto entro l’autunno 2026. Per arrivare alla consegna della villa e all’avvio delle attività dell’Accademia del Gusto sarà però necessario completare parallelamente le forniture e gli allestimenti di competenza della Fondazione Gualtiero Marchesi.