Addio a Bruna Scandroglio, si è spenta a 108 anni la donna più longeva della provincia

Si è spenta oggi, 17 luglio, a 108 anni Bruna Scandroglio, la donna più longeva di Busto Arsizio e la persona più anziana dell’intera provincia di Varese. Aveva 108 anni e 238 giorni. I funerali si svolgeranno lunedì 20 luglio alle 14 in San Giovanni.

Era nata il 20 novembre 1917, mentre l’Europa era ancora devastata dalla Grande Guerra. Avrebbe compiuto 109 anni il prossimo novembre: mancavano poco più di quattro mesi.

La sua è stata una vita lunga e spesa su e giù per la Penisola. Sposatasi a 24 anni con Edoardo Bandera, ufficiale della Marina, seguì il marito prima a Cagliari – dove nacque la figlia – poi in Liguria, a Nervi. Da una quarantina d’anni si era stabilita definitivamente a Busto Arsizio, dove viveva con la figlia Brunetta. Aveva lavorato come impiegata in tre calzaturifici di San Vittore Olona.

Chi l’ha incontrata negli ultimi anni ricorda soprattutto la lucidità. A 107 anni raccontava ancora la passione per i dolci nata da ragazzina, quando andava a scuola a Legnano e si fermava alla Casa del Dolce, e riassumeva così la sua ricetta: camminare, chiacchierare e giocare a carte per tenere attiva la mente.

L’ultimo compleanno, il 20 novembre scorso, era stato una festa cittadina: il sindaco Emanuele Antonelli era salito con un mazzo di fiori e un biglietto di auguri, e lei, nonostante gli acciacchi, lo aveva accolto alzandosi in piedi. Continuava a seguire i telegiornali e a commentare l’attualità. «Spero di tirare avanti ancora per qualche anno, non troppi ma insomma ancora qualcuno», si era augurata spegnendo le candeline. Al sindaco aveva dato appuntamento per i 109.

Lascia la figlia, due nipoti e cinque bisnipoti.

Secondo i dati Istat, al 1° gennaio 2025 in Italia i centenari erano più di 23mila, con una larghissima prevalenza femminile (83%); i residenti con almeno 105 anni erano 724. Nella classifica di Supercentenari d’Italia, sito che raccoglie i nomi delle persone più longeve del Paese, per le quali non esiste un elenco ufficiale, Bruna Scandroglio figurava al 91° posto tra i cittadini più anziani d’Italia.

L’intervista e l’incontro in occasione del suo 107esimo compleanno