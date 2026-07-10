Addio a suor Carla Balzarini: una vita spesa per i giovani

Fede, istruzione e volontariato: sono questi i tre pilastri che hanno guidato per tutta la sua vita suor Carla Balzarini, figura nota per il suo impegno nelle scuole e accanto ai più piccoli, originaria di Mercallo e scomparsa venerdì 10 luglio all’età di 86 anni.

Nel corso della sua lunga attività, suor Carla ha ricoperto incarichi di grande responsabilità. È stata direttrice e superiora in diverse realtà, gestendo con energia istituti e scuole dell’infanzia, principalmente tra la Lombardia e il Piemonte. Anche quando l’età ha iniziato a farsi sentire, non ha mai rallentato il suo impegno.

Chi l’ha conosciuta da vicino, nella sua Mercallo, ne ricorda lo spirito instancabile. «Io un posto nel cuore per tutti voi ce l’ho sempre», amava ripetere ai suoi parenti durante le visite annuali.

Il legame con i ragazzi è stato il filo conduttore di tutta la sua vita. «Lei stravedeva per loro, il suo luogo preferito era dove poteva stare vicino ai giovani. Li chiamava sempre “i miei ragazzi, le mie ragazze”», raccontano i familiari.

Un ricordo particolarmente caro ai compaesani di Mercallo riguarda le iniziative con le quali coinvolgeva il paese durante l’estate. «Il ricordo più bello che ho è quando veniva a casa per le ferie. Portava noi giovani dell’oratorio al Sacro Monte alla sera. Era un’esperienza bellissima», ricorda la cugina.

Suor Carla Balzarini ha trascorso l’ultimo periodo della sua vita a Varese, nella zona di Sant’Ambrogio. Lascia dietro di sé l’eredità di una donna che ha saputo coniugare il rigore degli incarichi direttivi con una spontaneità affettuosa, capace di rimanere nel cuore di chiunque l’abbia incontrata. I funerali si svolgeranno sabato 11 Luglio alle ore 11.00 nella Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Evangelista in Mercallo.