Aerospazio, la provincia di Varese vola: 585,6 milioni di export nel primo trimestre (+111,9%) e primato lombardo

La provincia di Varese si conferma il cuore dell’industria aerospaziale lombarda. Nei primi tre mesi del 2026 il territorio ha esportato prodotti del settore per 585,6 milioni di euro, più del doppio rispetto ai 276,3 milioni dello stesso periodo del 2025: una crescita del +111,9% che colloca il Varesotto al primo posto in Lombardia, con una quota pari all’82% del totale regionale, davanti a Bergamo (62,3 milioni) e Milano (circa 50 milioni).

Un dato che consolida il salto già registrato nell’intero 2025, quando l’export aerospaziale varesino è cresciuto del +38,7% raggiungendo i 2,2 miliardi di euro (dati Coeweb-Istat), nettamente davanti a Milano (374 milioni) e Brescia (199 milioni).

È con questo primato che la provincia si è presentata al Farnborough International Airshow 2026, l’appuntamento internazionale a cui il Lombardia Aerospace Cluster (LAC) ha portato una delegazione di 24 piccole e medie imprese lombarde. La missione londinese è stata sostenuta, come nelle edizioni precedenti, dalla Camera di Commercio di Varese, mentre i dati di comparto sono stati elaborati dal Centro studi di Confindustria Varese, presente a Londra con Paola Margnini, coordinatrice delle Aree Centro studi, Competitività ed Estero.

Tra le imprese varesine con uno stand individuale attorno allo spazio collettivo del Cluster c’era Secondo Mona, di Somma Lombardo, insieme ad Ala e Jointek. La società è una delle firme storiche dell’aeronautica del territorio: fondata nel 1903 a Somma Lombardo dal giovane meccanico Secondo Mona, è oggi uno dei principali protagonisti italiani nel settore, leader nella progettazione e produzione di sistemi combustibile e altri equipaggiamenti di bordo per aerei ed elicotteri.

Questa la delegazione delle 24 piccole e medie imprese lombarde presenti a Londra insieme al Lombardia Aerospace Cluster, di cui 13 nello stand istituzionale 1437 della Hall 1: Algra, Aviochem, Caast, CE2K, Gb Barberi, Isati, Italiana Ponti Radio, Merletti, Officina Malnati, Pariani, PMP, Servizi Confindustria Varese e Technosprings Italia. A circondare questo spazio, gli stand individuali di Aerea, Ala, AMM, Ase, Fimac, Jointek, Laga, Logic, Mecaer, Secondo Mona e Weisstechnik. Leonardo, uno dei grandi player del distretto, era inoltre presente alla fiera londinese con un suo chalet.

I numeri del comparto lombardo

Guardando all’intera Lombardia, l’industria aerospaziale regionale ha esportato nel primo trimestre 2026 beni per circa 710,8 milioni di euro, in aumento del +47,4% sullo stesso periodo dell’anno precedente. Il sistema conta oltre 200 imprese per quasi 22mila addetti, genera un valore aggiunto sul territorio di 6,3 miliardi di euro e rappresenta circa un terzo dell’export italiano del settore. Ai primi due posti tra i mercati di destinazione ci sono Stati Uniti (133,4 milioni) e Regno Unito (103,9 milioni), seguiti da Arabia Saudita (61,9 milioni), Brasile (50 milioni) e Turchia (44,4 milioni). Sul consolidato 2025, l’export regionale ha sfiorato i 2,9 miliardi di euro (+50%), con Stati Uniti primo sbocco assoluto (516 milioni).

I commenti

«L’andamento dell’export aerospaziale lombardo conferma la forza di un comparto che continua a crescere, innovare e presidiare con autorevolezza i mercati internazionali», ha commentato dai padiglioni londinesi Paolo Cerabolini, presidente del Lombardia Aerospace Cluster, sottolineando come i numeri siano «la dimostrazione concreta della competitività di una filiera solida, capace di unire grandi player e piccole e medie imprese ad alta specializzazione».

Cattaneo, Cerabolini, Guidesi

Per Regione Lombardia è intervenuto Raffaele Cattaneo, sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee: «La presenza così significativa della Lombardia, e in particolare della provincia di Varese, conferma come questo territorio sia ormai un punto di riferimento imprescindibile per il settore». L’assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi ha rilanciato l’ipotesi di «una nuova Zona di innovazione e sviluppo dell’aerospazio lombardo». Allo stand collettivo hanno fatto visita anche il direttore generale allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia Armando De Crinito e Maurizio Villa, della Direzione Relazioni Internazionali.