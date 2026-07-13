Varese traina la crescita dell’export dell’aerospazio lombardo. Fontana rilancia la Zona di innovazione e sviluppo della space economy
Export da 3 miliardi la Lombardia accelera sull'aerospazio. «Vogliamo rafforzare il posizionamento lombardo e favorire le sinergie tra imprese, università e ricerca»
La Lombardia si conferma leader nazionale dell’aerospazio e rafforza il proprio ruolo anche sullo scenario internazionale. Nel 2025 l’export regionale del settore ha raggiunto livelli record, contribuendo con circa 3 miliardi di euro agli 8 miliardi complessivi delle esportazioni aerospaziali italiane.
EXPORT DA RECORD
È quanto emerso agli Stati Generali della Space Economy 2026, evento promosso dall’intergruppo parlamentare per la Space Economy, durante il quale è intervenuto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. «L’aerospazio è essenziale per la competitività industriale, scientifica e tecnologica del nostro territorio. Come Regione lavoriamo per rafforzare il posizionamento lombardo in questa filiera strategica, creando le condizioni per agevolare le sinergie tra imprese, distretti, università e centri di ricerca», ha sottolineato il governatore. Il comparto regionale conta oltre 200 imprese e 22.000 addetti, che diventano circa 30.000 considerando l’indotto dei 1.300 fornitori. Il portafoglio ordini ha raggiunto i 44 miliardi di euro. Un ecosistema in cui svolge un ruolo centrale il Lombardia Aerospace Cluster, che riunisce 121 aziende associate insieme a quattro università e due centri di ricerca.
LA PROPOSTA DELLA ZIS DELL’AEROSPAZIO
Fontana ha inoltre evidenziato l’interesse della Regione per la nascita di una Zona di Innovazione e Sviluppo dedicata all’aerospazio e alla Space Economy, con baricentro a Varese ma con ricadute sull’intero territorio lombardo. Un’iniziativa che consentirebbe di concentrare competenze, ricerca, infrastrutture, investimenti e accesso al credito in un ecosistema ad alta specializzazione. Tra le azioni già avviate, il presidente ha ricordato il progetto sviluppato con Leonardo, che ha ampliato il numero di aziende lombarde coinvolte nella progettazione e produzione di componenti destinati agli elicotteri civili. «Siamo concretamente in campo per valorizzare il patrimonio di competenze industriali della Lombardia.
VARESE TRAINA LA CRESCITA
Siamo la casa delle idee e vogliamo continuare ad esserlo», ha affermato. A guidare la crescita è Varese, che con 2,2 miliardi di euro rappresenta il 75% dell’export regionale e registra un incremento del 35% rispetto al 2024. Seguono Milano, con 374,5 milioni (+115%), e Bergamo, vicina ai 200 milioni (+77%). Le performance più elevate in termini percentuali arrivano però da Monza (+256,9%) e Como (+237%). Parallelamente, l’industria aerospaziale lombarda ha ridotto la dipendenza dall’estero per gli acquisti, scesi dell’8% da 1,48 a 1,37 miliardi di euro, con una significativa contrazione soprattutto nella provincia di Varese.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Da Busto Arsizio a Milano per fare ricerca sul cancro: la storia di Francesca Peluso
Felice su Anche a Varese la maturità si festeggia a colpi di uova, spumante e farina. E i rifiuti restano lì
Bustocco-71 su Guasto tra le stazioni di Varese e Gallarate: ritardi e modifiche al servizio sulle tratte di Porto Ceresio e Mendrisio
principe.rosso su È pronta la prima scuola realizzata con il Pnrr in provincia di Varese. E le altre? Ecco a che punto siamo
Felice su È pronta la prima scuola realizzata con il Pnrr in provincia di Varese. E le altre? Ecco a che punto siamo
principe.rosso su È pronta la prima scuola realizzata con il Pnrr in provincia di Varese. E le altre? Ecco a che punto siamo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.