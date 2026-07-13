Varese traina la crescita dell’export dell’aerospazio lombardo. Fontana rilancia la Zona di innovazione e sviluppo della space economy

La Lombardia si conferma leader nazionale dell’aerospazio e rafforza il proprio ruolo anche sullo scenario internazionale. Nel 2025 l’export regionale del settore ha raggiunto livelli record, contribuendo con circa 3 miliardi di euro agli 8 miliardi complessivi delle esportazioni aerospaziali italiane.

EXPORT DA RECORD

È quanto emerso agli Stati Generali della Space Economy 2026, evento promosso dall’intergruppo parlamentare per la Space Economy, durante il quale è intervenuto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. «L’aerospazio è essenziale per la competitività industriale, scientifica e tecnologica del nostro territorio. Come Regione lavoriamo per rafforzare il posizionamento lombardo in questa filiera strategica, creando le condizioni per agevolare le sinergie tra imprese, distretti, università e centri di ricerca», ha sottolineato il governatore. Il comparto regionale conta oltre 200 imprese e 22.000 addetti, che diventano circa 30.000 considerando l’indotto dei 1.300 fornitori. Il portafoglio ordini ha raggiunto i 44 miliardi di euro. Un ecosistema in cui svolge un ruolo centrale il Lombardia Aerospace Cluster, che riunisce 121 aziende associate insieme a quattro università e due centri di ricerca.

LA PROPOSTA DELLA ZIS DELL’AEROSPAZIO

Fontana ha inoltre evidenziato l’interesse della Regione per la nascita di una Zona di Innovazione e Sviluppo dedicata all’aerospazio e alla Space Economy, con baricentro a Varese ma con ricadute sull’intero territorio lombardo. Un’iniziativa che consentirebbe di concentrare competenze, ricerca, infrastrutture, investimenti e accesso al credito in un ecosistema ad alta specializzazione. Tra le azioni già avviate, il presidente ha ricordato il progetto sviluppato con Leonardo, che ha ampliato il numero di aziende lombarde coinvolte nella progettazione e produzione di componenti destinati agli elicotteri civili. «Siamo concretamente in campo per valorizzare il patrimonio di competenze industriali della Lombardia.

VARESE TRAINA LA CRESCITA

Siamo la casa delle idee e vogliamo continuare ad esserlo», ha affermato. A guidare la crescita è Varese, che con 2,2 miliardi di euro rappresenta il 75% dell’export regionale e registra un incremento del 35% rispetto al 2024. Seguono Milano, con 374,5 milioni (+115%), e Bergamo, vicina ai 200 milioni (+77%). Le performance più elevate in termini percentuali arrivano però da Monza (+256,9%) e Como (+237%). Parallelamente, l’industria aerospaziale lombarda ha ridotto la dipendenza dall’estero per gli acquisti, scesi dell’8% da 1,48 a 1,37 miliardi di euro, con una significativa contrazione soprattutto nella provincia di Varese.