Al Monastero di Cairate la Lombardia che Vorrei presenta “Intrecci” sulla sostenibilità sociale”

Si è svolta al Monastero di Cairate la serata “Intrecci – Sostenibilità sociale e inclusione per il futuro del territorio”, promossa dall’associazione La Lombardia che Vorrei per riportare sul territorio i temi emersi nelle scorse settimane durante il Forum della Sostenibilità Sociale in Regione Lombardia. L’iniziativa ha favorito un confronto tra istituzioni, professionisti della sanità, scuola, università, sport e terzo settore, con l’obiettivo di costruire nuove progettualità per il welfare lombardo.

«La sostenibilità sociale si costruisce creando connessioni tra persone, competenze e realtà diverse», ha commentato il consigliere regionale Emanuele Monti, fondatore dell’associazione, sottolineando come sia proprio da questi intrecci che possono nascere le risposte più efficaci ai bisogni delle comunità. Monti ha spiegato che l’obiettivo della serata era trasformare il confronto avviato in Regione in un momento concreto di ascolto e partecipazione, ribadendo che la sostenibilità sociale non riguarda un singolo ambito ma nasce dalla capacità di fare rete tra esperienze differenti.

Online il nuovo portale dell’associazione

Nel corso dell’appuntamento è stato presentato il nuovo portale www.lombardiachevorrei.it, illustrato dal presidente dell’associazione Davide Antognoli e dal responsabile del board scientifico Roberto Bettin. La piattaforma, da oggi ufficialmente online, nasce con l’obiettivo di mettere in rete associazioni del terzo settore, imprese, istituzioni, enti, professionisti e cittadini, favorendo nuove collaborazioni e valorizzando le esperienze migliori presenti sul territorio.

Secondo quanto illustrato dai promotori, il portale non vuole limitarsi a essere uno spazio informativo, ma punta a diventare un luogo di incontro dove chiunque potrà proporre iniziative, condividere progetti e avanzare idee, contribuendo concretamente alla costruzione di quella che l’associazione definisce “la Lombardia che vorrei”.

I prossimi passi

Il percorso promosso dall’associazione proseguirà nei prossimi mesi con nuovi incontri dedicati alla sostenibilità sociale, progetti nelle scuole, appuntamenti culturali e momenti di confronto sui grandi temi del territorio, oltre a un’attività di valorizzazione delle esperienze positive presenti nella provincia di Varese e, progressivamente, nell’intera Lombardia.

«Vogliamo dare voce a chi ogni giorno costruisce valore nelle nostre comunità: associazioni, volontari, amministratori, imprese e cittadini», ha concluso Monti, spiegando che raccontare le buone pratiche significa creare nuove opportunità di collaborazione e diffondere un modello di sviluppo fondato sulla partecipazione.