Al via il gemellaggio Antincendio Boschivo 2026: i volontari del Parco Lombardo della Valle del Ticino in prima linea nel Lazio
L'obiettivo è duplice: rafforzare le strutture operative impegnate nella prevenzione, vigilanza e lotta attiva contro i roghi boschivi, e garantire un supporto concreto e immediato ai territori che presentano un indice di rischio più elevato durante la stagione estiva
Anche quest’anno, il Corpo Volontari del Parco Lombardo della Valle del Ticino risponde all’appello del Dipartimento della Protezione Civile, partecipando attivamente al progetto dei “Gemellaggi AIB 2026”. L’iniziativa, coordinata a livello nazionale, vede la stretta collaborazione tra la Regione Lombardia, le altre Regioni italiane e le Organizzazioni di Volontariato del Sistema nazionale di Protezione Civile.
Il progetto rappresenta una delle più importanti sinergie di cooperazione interregionale in Italia. L’obiettivo è duplice: rafforzare le strutture operative impegnate nella prevenzione, vigilanza e lotta attiva contro i roghi boschivi, e garantire un supporto concreto e immediato ai territori che presentano un indice di rischio più elevato durante la stagione estiva.
“Vedere i nostri Volontari partire per questa importante missione è motivo di grande orgoglio. Il Corpo Volontari del Parco Lombardo della Valle del Ticino – dichiara il Presidente, Ismaele Rognoni – rappresenta un’eccellenza del sistema lombardo di Antincendio Boschivo e di Protezione Civile, frutto di formazione, sacrificio e straordinario spirito di servizio. Porteranno nel Lazio non solo mezzi e competenze operative, ma anche i valori più autentici del Volontariato: altruismo, dedizione e amore per il bene comune. A loro e a tutta la struttura Vigilanza – Volontariato dell’Ente va il mio più sincero ringraziamento, perché ogni giorno – conclude il Presidente – dimostrano con i fatti cosa significhi mettersi al servizio del Paese. Buona missione e buon lavoro! Il Parco del Ticino è orgoglioso di voi!”
Per l’edizione 2026, la Regione Lombardia opererà a supporto della Regione Lazio, con base operativa a Fondi (LT). Il Corpo Volontari del Parco del Ticino garantirà una presenza massiccia e continuativa dal 4 luglio al 15 agosto con 48 volontari totali impiegati nella missione, suddivisi in 6 turni consecutivi della durata di una settimana ciascuno.
Il primo contingente con 8 operatori è partito nella giornata di oggi alla volta del Lazio. La squadra è composta dai volontari: Cristian Camisani, Gabriele Traversi, Gianfranco Buratti, Giorgio Cobianchi, Lorena Duca, Roan Orlandi, Giorgio Sforozi e Federico Bonini.
I volontari del Parco del Ticino opereranno in stretta sinergia con i colleghi provenienti da Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna, condividendo procedure, competenze e tecniche operative sul campo.
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