Alessio Boni, Marcello Prayer e Lucilla Giagnoni prossimi protagonisti a Tra Sacro e Sacro Monte
Una settimana di grandi appuntamenti nel segno di Francesco d'Assisi e della riflessione sul futuro del pianeta
Il festival Tra Sacro e Sacro Monte entra nella sua terza settimana con una successione di appuntamenti di grandissimo spessore artistico e spirituale. Al centro di questo nuovo blocco di eventi c’è la figura di Francesco d’Assisi, indagata attraverso la sensibilità di grandi interpreti della scena italiana nel contesto delle grandi ricorrenze francescane, che celebra gli ottocento anni dalla composizione del Cantico delle Creature e dal transito del Santo.
Il primo atteso appuntamento è per giovedì 16 luglio alle ore 21.00 alla XIV Cappella del Sacro Monte di Varese, dove Alessio Boni e Marcello Prayer saranno i protagonisti di “Ai margini della luce. Concertato a due per Francesco D’Assisi”. Lo spettacolo, nato da un’idea di Elena Marazzita e prodotto da AidaStudioProduzioni, si configura come una lettura-spettacolo che si accosta al mistero del Santo a debita distanza per farne risuonare la voce autentica attraverso la fotografia di Angelo Trani. In caso di pioggia, la rappresentazione si sposterà all’interno della Basilica di san Vittore.
Grande attesa per l’intensa meditazione teatrale di martedì 21 luglio alle ore 21.00, quando sul palcoscenico del Santuario di Santa Maria del Monte salirà Lucilla Giagnoni con “Francesco e l’infinitamente piccolo”. Questo prezioso evento, arricchito dalle musiche di Paolo Pizzimenti e ispirato alla lettura del libro di Cristian Bobin, restituisce al pubblico un Francesco d’Assisi profondamente umano, moderno e gioioso, capace di unire in sé l’infinitamente grande e l’infinitamente piccolo.
A completare le proposte della settimana sarà il doppio appuntamento del weekend con “17 Selfie dalla fine del mondo”, uno spettacolo in cuffia organizzato in collaborazione con Karakorum srl Impresa Sociale, che andrà in scena sabato 18 luglio in Piazza Sant’Evasio a Bizzozero. La drammaturgia e il disegno sonoro di Riccardo Tabilio, le voci degli studenti del Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli e la consulenza scientifica di Matteo Carzedda e Andrea Vico, la performance propone una narrazione corale sulle sorti del pianeta di fronte alla catastrofe climatica che condurrà il pubblico in un’intima esperienza audioguidata.
Informazioni utili
Su www. trasacroesacromonte.it sono disponibili tutte le informazioni su: biglietti, acquisti on line e in loco, accessi alle aree spettacoli e titoli d’ingresso per persone con disabilità.
Per gli spettacoli al Sacro Monte è disponibile il servizio di bus navetta del martedì e del giovedì (da P.le Gramsci/Valverde a P.le Pogliaghi – al costo di € 3,20 totali per andata e ritorno), accesso alla XIV cappella,
I biglietti sono in vendita a 12 euro + diritti di prevendita online.
L’acquisto in loco, al costo di 13 euro, è possibile la sera dello spettacolo del giovedì allo spazio Pogliaghi per quello del martedì fuori dal Santuario.
Per gli spettacoli del sabato il ritrovo è all’ingresso della Chiesa dei Santi Evasio e Stefano e i biglietti sono in vendita a 5 euro + diritti di prevendita online. In caso di pioggia l’appuntamento si sposterà, allo Spazio YAK di piazza Fulvio de Salvo.
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