Alla Casa di Comunità di Varese apre il primo Cold Spot per assistere le persone fragili nelle ondate di calore

ASST Sette Laghi attiva da domani il primo Cold Spot nella Casa di Comunità di Varese, un nuovo servizio territoriale dedicato alle persone anziane, fragili e vulnerabili durante le ondate di calore.

Il presidio nasce in attuazione delle indicazioni di Regione Lombardia con un duplice obiettivo: offrire una risposta rapida ai cittadini che presentano sintomi legati alle alte temperature e ridurre gli accessi impropri ai Pronto soccorso.

Che cos’è un Cold Spot

Il Cold Spot è uno spazio climatizzato e sicuro nel quale le persone con malesseri collegati al caldo, ma senza condizioni tali da richiedere un intervento urgente, possono ricevere una prima valutazione clinica e assistenziale.

Il servizio sarà gestito da un’équipe composta da medico e infermiere, che potrà effettuare accertamenti di primo livello, individuare precocemente eventuali situazioni di rischio e indirizzare il paziente verso il percorso più appropriato. Quando necessario, sarà possibile attivare il collegamento diretto con il Pronto soccorso di riferimento.

L’accesso al servizio, attivo dalle 8.00 alle 19.00, tutti i giorni, è possibile direttamente, senza appuntamento, su indicazione del Medico di Assistenza Primaria oppure su invio del servizio di Continuità Assistenziale, contattabile attraverso il numero 116117.

Una rete per intercettare le persone fragili

L’attivazione coinvolge la rete delle Case di Comunità, il Punto unico di accesso, la Centrale operativa territoriale, gli infermieri di famiglia e comunità, i medici di medicina generale, i Comuni e gli Ambiti territoriali.

Un ruolo importante sarà svolto anche dai servizi sociali comunali, chiamati a individuare le persone più esposte e a orientarle verso il servizio prima che il malessere si aggravi.

La Protezione civile provinciale garantirà il supporto logistico, anche attraverso la distribuzione di acqua, mentre la Croce Rossa si occuperà dei trasferimenti non urgenti dal domicilio alla Casa di Comunità e, se necessario, dalla struttura al Pronto soccorso. Per le emergenze resta invece attivo il Numero unico 112.

Quello di Varese è il primo Cold Spot attivato da ASST Sette Laghi. Il servizio sarà successivamente esteso anche alla Casa di Comunità di Luino.

Bertolaso: “Anticipare i bisogni e alleggerire i Pronto soccorso”

«Le ondate di calore non sono più eventi eccezionali, ma una condizione con cui il sistema sanitario deve confrontarsi ogni estate – spiega l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso – Per questo abbiamo definito un modello organizzativo che coinvolge l’intera rete sanitaria regionale, con l’obiettivo di anticipare i bisogni dei cittadini e gestire in modo appropriato ogni livello di assistenza».

Il piano prevede controlli costanti sull’andamento degli accessi alle strutture di emergenza, il coordinamento tra aziende sanitarie, Regione e Areu e, quando necessario, l’attivazione di ricoveri temporanei di sollievo nelle Rsa.

«Il nostro obiettivo – conclude l’assessore – è garantire cure appropriate, proteggere le persone più fragili e preservare l’efficienza della rete dell’emergenza-urgenza anche nei momenti di maggiore pressione».