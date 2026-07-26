Alla Prima cappella verso il Sacro Monte un infopoint per accogliere turisti e il mondo che cammina
Da giugno a ottobre una trentina di volontari della Parrocchia del Sacro Monte si alternano nel weekend per accogliere pellegrini e turisti
Hanno iniziato a giugno e proseguiranno fino a ottobre, poi si vedrà. Tutti i sabato e le domeniche, per sei ore al giorno, tre al mattino e altrettante al pomeriggio, alcuni volontari della Parrocchia del Sacro Monte gestiscono un piccolo infopoint alla Prima Cappella.
Un’iniziativa della parrocchia
«È un’iniziativa voluta con convinzione da don Eros» racconta Achille, di turno domenica insieme a Lucia e Daniela. «Siamo una trentina di volontari ed è interessante accogliere turisti, camminatori, pellegrini. Oggi sono passati due islandesi, giorni fa due lituani. C’è davvero il mondo che arriva».
Le tante lingue del percorso
Ed è proprio vero, perché lungo il percorso delle cappelle si sentono tante lingue diverse. Sabato erano presenti anche alcuni scout olandesi, in Italia per un ritiro e ospitati dal camping di Malnate.
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