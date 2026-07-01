Alla scoperta delle migliori birre italiane: a Materia arriva Luca Giaccone, curatore della guida Slow Food

La fotografia più completa del mondo italiano della birra (artigianale) è senza dubbio la Guida alle birre d’Italia di Slow Food, opera che viene pubblicata con cadenza biennale e che è frutto di un notevole lavoro collettivo. I due curatori, Luca Giaccone ed Eugenio Signoroni, coordinano infatti l’attività di oltre cento segnalatori sparsi in tutta Italia che, con i propri giudizi permettono di ottenere un quadro approfondito del comparto craft.

La guida 2027 è la decima mandata in stampa da Slow Food e riporta la bellezza di oltre 2.800 birre recensite in rappresentanza di più di 500 aziende, ma oltre alla produzione – e alle relative premiazioni – segnala anche chi la birra la serve (ristoranti, pub, taverne…) e chi invece si occupa del sidro, bevanda “imparentata” che promette di avere un potenziale interessante.

Una “costruzione” affascinante che farà tappa anche a Materia nella serata di giovedì 9 luglio quando nello spazio libero di VareseNews arriverà proprio Luca Giaccone, che oltre a essere lo storico curatore del volume (fin dalla prima edizione) è anche un apprezzato giudice internazionale, divulgatore e collaboratore con riviste del settore. Giaccone svelerà alcuni segreti sulla guida, spiegherà i criteri di assegnazione dei diversi riconoscimenti e farà il punto sul “decalogo” che proprio Slow Food ha voluto lanciare per il futuro della bevanda luppolata. A intervistarlo Damiano Franzetti, giornalista di Varesenews e curatore del blog specializzato “Malto Gradimento“.

La serata si inserisce nel format “A cena con l’evento”, il ciclo di appuntamenti di Materia che unisce una proposta gastronomica a un incontro di approfondimento. Ad aprire la serata sarà una cena a tema dedicata al mondo della birra riservata ai soci dell’associazione “Anche Io” e ai tesserati Slow Food. A seguire, Luca Giaccone presenterà la Guida alle Birre d’Italia, accompagnando il pubblico alla scoperta dei criteri, delle curiosità e delle novità dell’edizione 2027. Il costo della cena è di 18 euro ed è già possibile prenotare il proprio posto attraverso il portale Eventbrite (CLICCANDO QUI).

Sarà anche l’occasione per visitare la nuova “Biblioteca della birra artigianale italiana”, creata proprio all’interno di Materia grazie all’iniziativa di Malto Gradimento e alla collaborazione con Unionbirrai. Per scoprire tutto sulla biblioteca vi rimandiamo a QUESTA PAGINA di Malto Gradimento.