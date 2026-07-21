Apre il bando a sostegno della programmazione culturale dei cinema lombardi: stanziati 450mila euro

Le sale cinematografiche lombarde hanno tempo fino al 17 settembre per candidarsi al bando regionale che destina 450.000 euro al sostegno della programmazione culturale. La misura, approvata dalla Giunta su proposta dell’assessore alla Cultura Francesca Caruso, rientra in “Futura – Lo spettacolo in Lombardia”, il nuovo marchio che unifica le politiche regionali per lo spettacolo dal vivo e il cinema ed eredita il progetto “Next”.

Chi può fare domanda e quanto vale il contributo

Il bando è rivolto ai soggetti che gestiscono sale cinematografiche in Lombardia con attività continuativa. Servono due requisiti sull’apertura: almeno 150 giornate nel 2025 e l’impegno a garantirne altrettante nel 2026. Ogni gestore può presentare fino a tre domande, una per ciascuna struttura gestita.

Ogni progetto può ricevere un contributo compreso tra 4.000 e 18.000 euro. Le risorse verranno assegnate tramite una graduatoria di merito, fino a esaurimento della dotazione complessiva di 450.000 euro.

Cosa si può finanziare e cosa è escluso

Sono ammessi i progetti dedicati alla promozione della cultura cinematografica e audiovisiva: rassegne di cinema d’essai e film restaurati, percorsi tematici, proiezioni in lingua originale, retrospettive, documentari, incontri con autori ed esperti, iniziative per bambini, ragazzi, famiglie e scuole, oltre ad attività educative e laboratoriali.

Non rientrano nel finanziamento la normale programmazione della sala, le arene estive e le iniziative prive di uno specifico progetto culturale.

La commissione terrà conto della qualità della proposta culturale, della capacità di coinvolgere il pubblico, del radicamento della struttura sul territorio, dell’attività svolta nel 2025, delle collaborazioni attivate e della solidità organizzativa dei proponenti.

Come e quando presentare la domanda

Le candidature vanno inviate esclusivamente attraverso la piattaforma regionale Bandi e Servizi, entro il 17 settembre.

Le parole dell’assessore Francesca Caruso

«Le sale cinematografiche sono molto più di luoghi dove vedere un film. Sono presidi culturali – ha spiegato Caruso, ricordando gli 11 milioni già destinati da Regione all’adeguamento strutturale e tecnologico – che animano quartieri, città e borghi, favoriscono opportunità di incontro e aiutano a costruire nuove comunità di spettatori». L’obiettivo, ha aggiunto, è «riportare il pubblico nelle sale» sostenendo i luoghi che collaborano con scuole, associazioni e realtà locali.