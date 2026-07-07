Asilo Vedani, strutture e digitale nel bilancio: il Comune di Angera “risponde” a Brovelli e Molgora

Le condizioni della sala server del municipio e la sicurezza degli edifici scolastici tracciano la linea degli investimenti approvati dal gruppo Allea, maggioranza nel Consiglio comunale di Angera. Con l’ultima seduta dell’organo cittadino l’ente ha sbloccato l’avanzo di amministrazione e nuove entrate per attuare una serie di interventi strutturali fermi da anni, replicando al contempo alle critiche sollevate dai banchi della minoranza, in particolare al gruppo A come Angera.

Il rinnovo del comparto digitale rappresenta uno dei capitoli più discussi. La giunta ha diffuso le immagini dei locali per documentare lo stato di abbandono della server room, in risposta alle precedenti dichiarazioni del consigliere Marco Brovelli, ex vicesindaco dal 2014 al dicembre 2022. L’obiettivo della spesa è la tutela dei dati critici del Comune, riducendo al minimo i rischi di blackout o allagamento. Il progetto include il rifacimento totale dei cablaggi elettrici nel sottotetto del palazzo civico, considerati obsoleti e non conformi alle norme di sicurezza. L’assessore alla digitalizzazione Milo Manica ha chiarito che il settore non riceveva risorse adeguate, ereditando computer vecchi, una linea internet debole e la mancanza di un centralino telefonico.

LE RISORSE

L’assessore al bilancio Giorgio Tosi ha presentato nel dettaglio le cifre stanziate: 150mila euro sono destinati al rifacimento della copertura dell’asilo Vedani, colpito da infiltrazioni d’acqua nelle aule, mentre 49mila euro sostengono l’implementazione digitale, integrando un bando ministeriale di 32mila euro ottenuto dall’ente. Tra le altre voci figurano 105mila euro per il museo civico, 25mila euro per l’ascensore del municipio, 35mila euro per il decoro urbano e 20mila euro per le telecamere di lettura delle targhe.

Sul fronte dei lavori pubblici, l’assessore Simona Piscia chiarisce la linea politica: «Le priorità che abbiamo perseguito riguardano la messa in sicurezza degli immobili comunali per attestarne le conformità, quali ad esempio l’acquisizione del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per il museo, il rifacimento del manto di copertura dell’asilo che causa infiltrazioni nelle aule, la messa in funzione dell’ascensore del municipio che necessita di intervento di rinforzo strutturale, la sistemazione dell’audio della sala consiliare, la messa a punto degli incartamenti legali per far ripartire i lavori dell’edificio ex cinema Roma a seguito dell’ottenimento della proroga di Regione Lombardia, la sistemazione della strada

verso il campeggio, nuove asfaltature e l’attualizzazione di opere su reticolo idrico minore».

LE AREE VERDI

La gestione delle aree verdi ha subito modifiche a causa delle urgenze dei mesi passati, quando il maltempo ha imposto interventi imprevisti per la rimozione di rami e alberi pericolanti. La scelta della giunta è stata quella di privilegiare l’incolumità pubblica, posticipando i normali sfalci dell’erba. Con il passaggio in Consiglio si riaprono i fondi per la cura straordinaria di parchi, aiuole e cimiteri, oltre al monitoraggio del cedro di piazza parrocchiale e alla sistemazione di cento panchine sul lungolago.

IL SINDACO ANDRONI COMMENTE IL GESTO DI MOLGORA: “NOBILE, MA…”

La seduta ha toccato anche l’iniziativa dell’ex sindaco Alessandro Paladini Molgora, che nei giorni scorsi ha tagliato autonomamente l’erba di due parchi gioco cittadini. La sindaca Marcella Androni ha commentato l’episodio sottolineando l’importanza del civismo ma rimarcando la necessità di seguire le regole che disciplinano l’intervento sui beni pubblici. «Ringrazio il mio predecessore per l’esempio di civismo messo in campo, in vero spirito di sussidiarietà e collaborazione. Un gesto così nobile va riconosciuto e istituzionalizzato» ha dichiarato la prima cittadina, evidenziando l’opportunità di evitare rischi di responsabilità verso terzi. «Pertanto lo invito ad iscriversi al gruppo dei volontari comunali, anche per poter godere di un’assicurazione che gli consenta di operare svincolato da rischi di responsabilità verso terzi e sanzioni per l’intervento su beni pubblici, che come ben sa sono disciplinati in modo rigoroso. Potrebbe essere da stimolo ad esempio per tanti altri cittadini».

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