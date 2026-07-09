Auser traccia il bilancio provinciale: 487 volontari sul territorio contro l’isolamento degli anziani

Un’assemblea partecipata ha sancito ieri a Varese la presentazione del primo Bilancio Sociale provinciale di Auser Varese. L’associazione, guidata dalla presidente Rosa Romano, ha messo nero su bianco i numeri di un impegno capillare che sul territorio si traduce in contrasto alla solitudine, supporto agli anziani e una fitta rete di solidarietà che coinvolge 16 realtà locali affiliate.

I numeri del supporto sul territorio

I dati emersi dal bilancio fotografano una realtà radicata e vitale, capace di mobilitare 4.339 soci e ben 487 volontari attivi in tutta la provincia. Per garantire i servizi di accompagnamento e assistenza, l’associazione ha schierato una flotta di 106 mezzi di trasporto. L’intera macchina solidale ha potuto contare su entrate complessive pari a 908.960 euro, risorse interamente destinate al sostentamento delle attività sociali.

Il Filo d’Argento contro la solitudine

Il cuore pulsante delle attività si conferma il Filo d’Argento, lo strumento principale con cui Auser contrasta l’isolamento delle persone anziane attraverso la tutela sociale e la promozione culturale. Nel corso del 2025 sono stati erogati 24.746 servizi di aiuto, capaci di dare risposte concrete a 2.052 cittadini, tra cui si registra una netta prevalenza di donne, pari a 1.392 assistite. A questo si aggiungono più di dieci progetti territoriali avviati con il sostegno di Fondazioni, Chiesa Valdese e Regione Lombardia, oltre ai percorsi di formazione per gli stessi volontari.

Le voci dei protagonisti e delle istituzioni

La presentazione ha raccolto il plauso delle istituzioni e delle realtà sindacali del territorio. «Riconosciamo e apprezziamo l’immenso lavoro svolto da Auser – l’intervento di Roberto Molinari, assessore ai Servizi Sociali del Comune di Varese – che offre una sintesi efficace della situazione sociale varesina». All’incontro ha preso la parola anche Maurizio Maggioni, consigliere comunale di Busto Arsizio e già volontario del sodalizio, mentre il valore della sinergia è stato rimarcato da Stefano Rizzi per la CGIL Provinciale di Varese e dal segretario Giacomo Licata per lo SPI CGIL Provinciale di Varese, che hanno ribadito la necessità di continuare a operare in rete pur nel rispetto delle reciproche specificità. L’assemblea è stata anche l’occasione per salutare Mirella Taje, storica colonna della sede di Varese giunta al traguardo della pensione.

Le sfide future per l’associazione

I lavori si sono chiusi con lo sguardo rivolto al futuro e alle nuove riforme che attendono il mondo del terzo settore. «È fondamentale l’alto valore delle attività svolte a Varese e in provincia – le conclusioni di Tiziana Scalco, presidente di Auser Regionale Lombardia – ed è evidente l’importanza strategica della rete e la necessità sempre più stringente per Auser di essere un vero e proprio “attore del cambiamento” sociale, capace di rispondere alle nuove riforme amministrative e di gestire progetti innovativi».