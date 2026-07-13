Bando da 300mila euro per recuperare e valorizzare i mulini storici della Lombardia
Comuni, ecomusei, fondazioni, associazioni e privati potranno ottenere contributi fino a 25mila euro per riaprire al pubblico edifici che raccontano la storia produttiva dei territori lombardi
Regione Lombardia mette a disposizione 300mila euro per il recupero e la valorizzazione dei mulini storici e istituisce una settimana regionale dedicata a questi luoghi. Le due delibere, approvate dalla Giunta su proposta dell’assessora alla Cultura Francesca Caruso, puntano a conservare edifici, archivi e tradizioni legati alla storia produttiva dei territori.
Il finanziamento sarà distribuito nel triennio 2026-2028 e sosterrà interventi di manutenzione, ristrutturazione, accessibilità e digitalizzazione. Accanto al bando, Regione Lombardia investirà altri 60mila euro nella “Settimana regionale dei mulini storici”, organizzata per tre anni consecutivi.
Un bando da 300mila euro
Il nuovo bando sarà rivolto a Comuni, ecomusei, fondazioni, associazioni e privati proprietari o gestori di mulini storici.
Ogni progetto potrà ricevere fino a 25mila euro a fondo perduto, con una copertura massima pari al 50% delle spese ammissibili. I contributi potranno finanziare opere di manutenzione e recupero, nuovi allestimenti, strumenti per migliorare l’accessibilità e progetti di digitalizzazione di archivi e documenti.
«Sosterremo azioni concrete per conservare e rendere fruibili beni che raccontano il rapporto tra comunità, paesaggio e lavoro» spiega Francesca Caruso, assessora alla Cultura di Regione Lombardia.
“Luoghi da restituire ai cittadini”
Per l’assessora, i mulini rappresentano una parte importante dell’identità lombarda e della memoria del lavoro: «I mulini sono testimonianze dell’ingegno lombardo e della storia dei territori. Valorizzarli significa restituire questi luoghi ai cittadini, alle scuole e ai visitatori».
L’obiettivo è evitare che questi edifici rimangano testimonianze chiuse del passato, trasformandoli invece in spazi capaci di raccontare storia, tradizioni e conoscenze anche alle nuove generazioni.
Nasce la Settimana regionale dei mulini storici
La seconda delibera approva la convenzione tra Regione Lombardia e l’Associazione italiana amici dei mulini storici per la nascita della settimana regionale.
La prima edizione si terrà nell’ottobre 2026, mentre le successive sono previste nel maggio 2027 e nel maggio 2028.
Il programma comprenderà incontri sulla memoria storica, laboratori per scuole e famiglie, dimostrazioni di molitura, attività sulle antiche lavorazioni artigianali e iniziative dedicate al paesaggio rurale.
Sono previsti anche show cooking con farine e prodotti locali, concerti, mostre ed eventi culturali ospitati negli antichi mulini, con l’obiettivo di mettere in rete realtà diverse e far conoscere un patrimonio storico, produttivo ed enogastronomico diffuso in tutta la Lombardia.
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