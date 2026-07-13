Bando da 300mila euro per recuperare e valorizzare i mulini storici della Lombardia

Regione Lombardia mette a disposizione 300mila euro per il recupero e la valorizzazione dei mulini storici e istituisce una settimana regionale dedicata a questi luoghi. Le due delibere, approvate dalla Giunta su proposta dell’assessora alla Cultura Francesca Caruso, puntano a conservare edifici, archivi e tradizioni legati alla storia produttiva dei territori.

Il finanziamento sarà distribuito nel triennio 2026-2028 e sosterrà interventi di manutenzione, ristrutturazione, accessibilità e digitalizzazione. Accanto al bando, Regione Lombardia investirà altri 60mila euro nella “Settimana regionale dei mulini storici”, organizzata per tre anni consecutivi.

Un bando da 300mila euro

Il nuovo bando sarà rivolto a Comuni, ecomusei, fondazioni, associazioni e privati proprietari o gestori di mulini storici.

Ogni progetto potrà ricevere fino a 25mila euro a fondo perduto, con una copertura massima pari al 50% delle spese ammissibili. I contributi potranno finanziare opere di manutenzione e recupero, nuovi allestimenti, strumenti per migliorare l’accessibilità e progetti di digitalizzazione di archivi e documenti.

«Sosterremo azioni concrete per conservare e rendere fruibili beni che raccontano il rapporto tra comunità, paesaggio e lavoro» spiega Francesca Caruso, assessora alla Cultura di Regione Lombardia.

“Luoghi da restituire ai cittadini”

Per l’assessora, i mulini rappresentano una parte importante dell’identità lombarda e della memoria del lavoro: «I mulini sono testimonianze dell’ingegno lombardo e della storia dei territori. Valorizzarli significa restituire questi luoghi ai cittadini, alle scuole e ai visitatori».

L’obiettivo è evitare che questi edifici rimangano testimonianze chiuse del passato, trasformandoli invece in spazi capaci di raccontare storia, tradizioni e conoscenze anche alle nuove generazioni.

Nasce la Settimana regionale dei mulini storici

La seconda delibera approva la convenzione tra Regione Lombardia e l’Associazione italiana amici dei mulini storici per la nascita della settimana regionale.

La prima edizione si terrà nell’ottobre 2026, mentre le successive sono previste nel maggio 2027 e nel maggio 2028.

Il programma comprenderà incontri sulla memoria storica, laboratori per scuole e famiglie, dimostrazioni di molitura, attività sulle antiche lavorazioni artigianali e iniziative dedicate al paesaggio rurale.

Sono previsti anche show cooking con farine e prodotti locali, concerti, mostre ed eventi culturali ospitati negli antichi mulini, con l’obiettivo di mettere in rete realtà diverse e far conoscere un patrimonio storico, produttivo ed enogastronomico diffuso in tutta la Lombardia.