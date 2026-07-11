“Bene il risanamento ma ora serve un progetto condiviso di sviluppo sul lago di Varese. E i fondi PNRR li abbiamo persi”

Il lago di Varese è stato risanato, le acque sono migliorate, eppure nulla si muove sul fronte della valorizzazione turistica e dello sviluppo del territorio lacuale. A dirlo è Gianni Lucchina, consigliere di minoranza del Comune di Gavirate e presidente dell’associaqzione culturale Tra Terra e Lago, che sollecita i comuni rivieraschi a costruire un progetto condiviso che vada oltre il risanamento ambientale e dia finalmente attuazione al punto F dell’AQST, l’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale che disciplina gli interventi sul lago.

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I fondi PNRR persi

Il primo dato che Lucchina porta sul tavolo è amaro: i finanziamenti del PNRR sono andati e sul lago di Varese non è arrivato nulla di significativo. «Non sono stati chiesti – denuncia il consigliere, ricordando come l’attenzione si sia concentrata esclusivamente sul risanamento ambientale, senza che nessuno si facesse carico di costruire un progetto di investimento capace di intercettare quei finanziamenti – Un’occasione persa perché il punto F dell’accordo quadro – quello dedicato alla valorizzazione turistica e alla promozione del lago – è rimasto lettera morta in tutti gli anni di AQST».

Gavirate capofila di un progetto condiviso

« Il Comune di Gavirate, che vanta la sponda più lunga sul lago, deve farsi capofila di un progetto di promozione e valorizzazione condiviso tra tutti i comuni rivieraschi, coinvolgendo la Regione Lombardia, la Camera di Commercio e la Fondazione, e lavorando nell’ambito dell’associazione dei comuni del lago- propone Lucchina – Se non ci mettiamo insieme, sono stati tanti sforzi per nulla. Un lago risanato e lasciato a sé stesso, tra dieci anni tornerà esattamente com’era prima. Se invece viene vissuto, diventa un patrimonio che tutti i cittadini si sentono in dovere di tutelare».

Il consigliere critica apertamente la logica del “ogni comune fa per sé”, che a suo avviso ha frenato qualsiasi progettualità di sistema: «Se vado in Romagna c’è la Romagna, non ci sono i singoli comuni – osserva -. Noi siamo ancora fermi con il vecchio sistema: a casa mia decido io».

Le proposte sul tavolo

Pur consapevole che oggi i fondi scarseggiano, Lucchina indica alcune direzioni concrete su cui i comuni rivieraschi dovrebbero lavorare insieme. La prima riguarda la mobilità lacuale: l’introduzione di un battello elettrico che colleghi le sponde del lago, con fermate nei punti di interesse – il Chiostro di Voltorre, le ghiacciaie di Cazzago, l’Isolino Virginia, il lungolago di Gavirate, la mostra permanente di Pedretti a Biandronno – per costruire un percorso turistico integrato: «Se è ben organizzato, la gente potrebbe anche pagare il biglietto» sostiene Lucchina, ricordando l’esperienza limitata nel tempo realizzata con i fondi regionali.

La seconda proposta riguarda la balneabilità: secondo Lucchina la Regione già considera balneabile gran parte del lago, e i comuni rivieraschi dovrebbero costituire un piccolo consorzio per attrezzare le sponde e offrire servizi adeguati, senza consumare un metro cubo di cemento in più.

Sul fronte sportivo, Lucchina (foto sopra) si sofferma sul caso della Canottieri di Gavirate, realtà che porta ogni anno circa 9.000 presenze sul territorio tra atleti e accompagnatori. La società ha presentato un progetto per rifare il tetto e realizzare una foresteria con un impegno economico do circa 950.000 euro. Il Comune, però, ne ha stanziati 420-440.000 euro, sufficienti a malapena per il tetto. «Se un’impresa ha bisogno di un milione di euro per rilanciarsi e gliene dai 500.000, non la aiuti: rischi di fare un percorso a metà» commenta il consigliere, convinto che un investimento completo sulla Canottieri avrebbe ricadute importanti sull’intero territorio.

Lucchina propone inoltre di intervenire sull’area delle feste della Proloco, da riqualificare attraverso finanziamenti regionali e della Camera di Commercio per trasformarla in uno spazio polivalente degno di essere il biglietto da visita del lago. E lancia un appello al Comune di Varese perché investa sull’Isolino Virginia con una forma di adozione condivisa tra tutti i comuni lacuali.

Il rischio dell’immobilismo

Dietro le proposte di Lucchina c’è una preoccupazione di fondo: che il lago, dopo anni di risanamento ambientale, venga semplicemente abbandonato a se stesso. «Siamo ancora fermi lì – ripete il consigliere, riferendosi alle idee progettuali discusse già nel convegno del 2024 -. Lo spirito è ancora quello, ma non si è andati avanti. La sfida, conclude, è costruire un sistema in cui più soggetti – comuni, regione, associazioni, operatori privati – lavorino insieme verso una visione comune. Da soli si va più veloci, ma insieme si fa una strada molto più lunga e solida».