Botteghe, negozi e locali storici: nel Varesotto 59 nuove insegne premiate da Regione Lombardia

C’è una parte del commercio varesino che il tempo non riesce a scalfire. Sono le botteghe, i negozi e i locali che da decenni tengono aperta la stessa serranda, spesso nelle mani delle stesse famiglie: e proprio a loro Regione Lombardia ha assegnato anche quest’anno il marchio di “Attività Storica e di Tradizione”.

Nell’ultima tornata del riconoscimento, un bando aperto ogni anno alle imprese che possiedono i requisiti richiesti, a partire dalla continuità di esercizi, la Lombardia ha premiato 466 nuove imprese, portando a 4.943 il totale delle realtà iscritte all’albo regionale. Di queste, 59 hanno sede in provincia di Varese, un dato che conferma la solidità del tessuto del commercio di prossimità e dell’artigianato nel territorio.

Busto Arsizio guida la classifica dei nuovi riconoscimenti

A trainare i numeri provinciali è Busto Arsizio, con ben 13 attività premiate: dai fiori storici di Nilde Fiori (1958) e della Fioreria Mary (1970), passando per bar entrati nella memoria cittadina come il Bar Gemia (1938) e la gelateria Ciuen (1973), fino a insegne più insolite come Macchine per Cucire AM o la Casa del Cane. Seguono il capoluogo Varese con 6 attività e, a quota tre, Angera e Luino. Chiudono con due riconoscimenti ciascuno Arcisate, Gallarate, Olgiate Olona, Ternate e Vedano Olona. In tutto sono 33 i comuni della provincia toccati dal riconoscimento.

La più antica: l’albergo Belvedere di Ranco, dal 1865

Se si guarda alle date di inizio attività, il primato spetta al Belvedere Ristorante Albergo di Ranco, affacciato sul Lago Maggiore e in esercizio dal 1865: oltre un secolo e mezzo di storia. Sul podio della longevità anche il panificio-pasticceria Giudici di Taino, attivo dal 1920, e il già citato Bar Gemia di Busto Arsizio, aperto nel 1938. Superano il mezzo secolo di vita, tra gli altri, la pelletteria Oscar di Gallarate (1950), l’armeria Azzimonti Remo di Busto Arsizio (1952) e la Macelleria Equina di Varese (1952).

Il gusto batte tutti: alimentari e ristorazione in testa

La categoria più rappresentata è quella degli alimentari e delle specialità alimentari, con 13 attività tra panifici, macellerie, gastronomie e ortofrutta, dal Panificio Giombelli di Angera alla macelleria Consonni di Venegono Inferiore. Seguono la ristorazione e le attrezzature con 6 insegne ciascuna, poi bar e tabaccherie, ottica e fotografia e sport e tempo libero, ognuna con 4 riconoscimenti.

Dal punto di vista della tipologia, i negozi storici sono la maggioranza (36), affiancati da 12 botteghe artigiane storiche – dai marmi Ambrosetti di Besozzo alla carrozzeria Bolcato di Varese – e da 11 locali storici, tra bar e ristoranti.

Le parole dell’assessore

Il valore del riconoscimento va oltre l’aspetto commerciale. Come sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi, si tratta di realtà «che hanno attraversato decenni di trasformazioni, dimostrando capacità di adattamento senza rinunciare alla propria identità» e che hanno affrontato con successo anche la sfida del ricambio generazionale. Negozi, pubblici esercizi e botteghe storiche, aggiunge l’assessore, «garantiscono servizi, creano occupazione, rafforzano la sicurezza grazie alla loro presenza diffusa e rendono i nostri paesi e le nostre città più vivi, attrattivi e coesi».

Non solo memoria, dunque, ma anche un potenziale volano per il turismo: molte di queste insegne sono ormai diventate mete riconoscibili per i visitatori italiani e stranieri, attratti dall’autenticità dei luoghi e dalla qualità delle produzioni.

Le attività premiate entrano ufficialmente nell’Albo regionale delle Attività Storiche e di Tradizione, consultabile sul portale dedicato www.attivitastoriche.regione.lombardia.it.

L’elenco completo delle nuove attività storiche in provincia di Varese

Angera

Emporio Agricolo Angerese – via Matteotti 58 – dal 1971 (negozio storico, miscellanea)

L’Arcobaleno – ortofrutta, via Milano 2 – dal 1986 (negozio storico, alimentari)

Panificio Giombelli – via Mario Greppi 83 – dal 1961 (bottega artigiana storica, alimentari)

Arcisate

Bozzi Carni Salumi – via IV Novembre 7 – dal 1968 (negozio storico, alimentari)

Pravettoni Pelletteria – via Matteotti 50 – dal 1967 (negozio storico, abbigliamento e accessori)

Besozzo

Ambrosetti Marmi e Graniti – via Leonardo da Vinci 14 – dal 1960 (bottega artigiana storica, articoli sacri)

Biandronno

Bar Stella – piazza Cavour 8 – dal 1963 (locale storico, bar e tabaccheria)

Brissago-Valtravaglia

Gobetti Arredamenti – via Provinciale 55 – dal 1968 (negozio storico, casa e arredamento)

Busto Arsizio

AR Azzimonti Remo – corso Europa 3/B – dal 1952 (negozio storico, attrezzature)

Bar Gelateria Artigianale Ciuen – via Daniele Crespi 2 – dal 1973 (locale storico, gelaterie e pasticcerie)

Bar Gemia – viale Boccaccio 1 – dal 1938 (locale storico, bar e tabaccheria)

Cartoleria Luisella – via Magenta 50 – dal 1984 (negozio storico, cartoleria e libreria)

Casa del Cane – viale Lombardia 51 – dal 1965 (negozio storico, miscellanea)

Farmacia SS. Apostoli – via Genova 20 – dal 1969 (negozio storico, salute e benessere)

Fioreria Mary – viale Lombardia 14 – dal 1970 (negozio storico, sport e tempo libero)

Il Salumiere Gastronomico – viale Diaz 17 – dal 1964 (negozio storico, alimentari)

Macchine per Cucire AM – via Cellini 19 – dal 1979 (negozio storico, attrezzature)

MF Orologeria Oreficeria – piazza San Michele 3/D – dal 1982 (negozio storico, preziosi)

Nilde Fiori – corso XX Settembre 52 – dal 1958 (negozio storico, sport e tempo libero)

Oryon – via Sempione 164 – dal 1977 (negozio storico, casa e arredamento)

Ottica Moderna – piazzale Solaro 4 – dal 1986 (negozio storico, ottica e fotografia)

Caronno Pertusella

Ceruti Srl – via Galileo Galilei 218 – dal 1981 (negozio storico, casa e arredamento)

Cassano Magnago

Regalia – via Garibaldi 68 – dal 1960 (bottega artigiana storica, miscellanea)

Castiglione Olona

Ottica Sordi – via Cesare Battisti 103 – dal 1985 (negozio storico, ottica e fotografia)

Cavaria con Premezzo

Macelleria Mazzaracca – via Diaz 182 – dal 1981 (negozio storico, alimentari)

Cislago

Eliografia Morandi – via Magenta 43 – dal 1975 (negozio storico, cartoleria e libreria)

Cugliate-Fabiasco

La Bottega della Piazza – piazza Andreani 9 – dal 1982 (negozio storico, alimentari)

Fagnano Olona

Hotel Ristorante Campo dei Fiori – via Dante Alighieri 213 – dal 1962 (locale storico, ristorazione)

Gallarat

Dina – via Mauro Venegoni 9 – dal 1972 (bottega artigiana storica, cura della persona)

Oscar fabbrica guanti-pelletteria – corso Italia 2 – dal 1950 (negozio storico, abbigliamento e accessori)

Gavirate

Ortofrutta Bonotto – via IV Novembre 19 – dal 1985 (negozio storico, alimentari)

Gemonio

La Casa del Fungo – via Verdi 27 – dal 1985 (negozio storico, alimentari)

Gorla Maggiore

Tabaccheria Annunciata 1901 – via Cavour 9 – dal 1979 (negozio storico, cartoleria e libreria)

Ispra

Ottica Simonetta – via Madonnina del Grappa 42 – dal 1984 (negozio storico, ottica e fotografia)

Jerago con Orago

Armeria Macchi – via Don Cervini 29 – dal 1970 (negozio storico, sport e tempo libero)

Lavena Ponte Tresa

Foto Ottica Franco – via Luino 36 – dal 1976 (negozio storico, ottica e fotografia)

Luino

Caffè Clerici – piazza Libertà 9 – dal 1977 (locale storico, bar e tabaccheria)

Marinestar Nautica – via Dante Alighieri 6 – dal 1985 (bottega artigiana storica, attrezzature)

Vetreria Musso – via Gorizia 48/D – dal 1975 (bottega artigiana storica, attrezzature)

Oggiona con Santo Stefano

Calzificio Baggini – via Verdi 7/9 – dal 1974 (bottega artigiana storica, abbigliamento e accessori)

Olgiate Olona

Gastronomia Gilardengo – via Don Minzoni 22 – dal 1984 (negozio storico, alimentari)

Ristorante Idea Verde – via San Francesco 19 – dal 1979 (locale storico, ristorazione)

Ranco

Belvedere Ristorante Albergo – via Piave 11 – dal 1865 (locale storico, ristorazione)

Solbiate Olona

Monfrini Pasticceria 1984 – via Wagner 6/A – dal 1984 (bottega artigiana storica, gelaterie e pasticcerie)

Sumirago

Officina Ballerio – via Trento 57 – dal 1966 (bottega artigiana storica, auto e moto)

Taino

Panificio e pasticceria Giudici – via Oreste Pajetta 29 – dal 1920 (bottega artigiana storica, alimentari)

Ternate

Bar Ristorante Chalet – via Milano 2 – dal 1964 (locale storico, ristorazione)

Castel Bar – piazza Libertà 22 – dal 1976 (locale storico, bar e tabaccheria)

Travedona-Monate

Atom Srl – via Vittorio Veneto 648 – dal 1980 (negozio storico, auto e moto)

Varano Borghi

Macelleria Franco – via dei Martiri 13 – dal 1954 (negozio storico, alimentari)

Varese

Armeria Brusa Pietro & Figli – via Cattaneo 8 – dal 1958 (negozio storico, sport e tempo libero)

Carrozzeria Bolcato – via Duca degli Abruzzi 140 – dal 1975 (bottega artigiana storica, auto e moto)

Ferramenta Piave – via Piave 10 – dal 1969 (negozio storico, attrezzature)

Libreria Pirola – piazza della Motta 1 – dal 1985 (negozio storico, attrezzature)

Lineapiù Acconciature – via Tonale 3 – dal 1984 (bottega artigiana storica, cura della persona)

Macelleria Equina – viale Valganna 114 – dal 1952 (negozio storico, alimentari)

Vedano Olona

Le Fontanelle – via Fontanelle 13 – dal 1984 (locale storico, ristorazione)

Ristorante Marone – via Varesina 1 – dal 1964 (locale storico, ristorazione)

Venegono Inferiore