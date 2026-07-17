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Canottaggio: la Lombardia schiera 20 azzurri ai Mondiali Under 23 di Duisburg, 10 dalla provincia di Varese

La Canottieri Gavirate porta Belgeri, Borgonovo, Colombo, Grandi, Paoletti, Salerno, Spirito e Todeschini. Varese mette Cinquantini e Cracco

Generico 13 Jul 2026

La Lombardia conferma il proprio ruolo di riferimento nel canottaggio italiano con una presenza di assoluto rilievo nella Nazionale Under 23 che prenderà parte ai Campionati del Mondo in programma a Duisburg, in Germania, dal 21 al 27 luglio.

Il direttore tecnico Antonio Colamonici, d’intesa con il medico federale Maria Rosaria Squeo, ha ufficializzato la delegazione azzurra composta da 49 atleti. Di questi, ben 20 appartengono a società lombarde, a conferma della qualità del lavoro svolto dai club del territorio nella crescita dei giovani talenti.

I convocati sono Matteo Belgeri (SC Gavirate), Luca Borgonovo (SC Gavirate), Tommaso Cinquantini (SC Varese), Ilaria Colombo (SC Gavirate), Lorenzo Cracco (SC Varese), Marco Gandola (US Bellagina), Niccolò Gandola (SC Lario), Giulia Grandi (SC Gavirate), Valentina Mascheroni (SC Menaggio), Giulia Orefice (SC Moltrasio), Matilde Paoletti (SC Gavirate), Luigi Tommaso Riccelli (SC Pescate), Leonardo Salerno (SC Gavirate), Melissa Schincariol (SC Cernobbio), Marco Selva (Marina Militare-SC Cernobbio), Mattia Soldo (SC Pescate), Aurora Spirito (SC Gavirate), Davide Todeschini (SC Gavirate), Igor Zappa (SC Moltrasio) e Giulio Zuccalà (SC Lario).

La squadra partirà martedì 21 luglio alla volta della Germania, le gare sono in programma dal 23 al 26 luglio, mentre il rientro in Italia è previsto per il 27 luglio.

L’head coach Giovanni Calabrese (SC Gavirate) guiderà la spedizione azzurra con il supporto dei tecnici Gianluca Farina (SC Eridanea), Catello Amarante, Sabrina Crivello (SC Lecco), Federico Vitale, Fabio Patrignani e Vittorio Scrocchi (CUS Milano). Lo staff sanitario sarà composto dal medico Alessandra Bitto, dall’osteopata Francesco Senigagliesi e dalla fisioterapista Arianna Veglia.

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Pubblicato il 17 Luglio 2026
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