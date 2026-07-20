Casalzuigno celebra il 95° anniversario del Gruppo Alpini “P. Ronchi”

Il Gruppo Alpini “P. Ronchi” di Casalzuigno, appartenente alla Sezione di Luino dell’Associazione Nazionale Alpini, celebrerà il 95° anniversario di fondazione con una manifestazione in programma sabato 25 e domenica 26 luglio 2026 al Parco “Area Feste” di Casalzuigno. Le celebrazioni inizieranno sabato 25 luglio alle 17.30 con l’alzabandiera. Alle 18.00 sarà celebrata la Santa Messa al campo, al termine della quale verrà deposto un omaggio floreale al “Masso recante la Preghiera dell’Alpino”. La giornata proseguirà con l’apertura dello stand gastronomico alle 19.00 e con una serata danzante alle 21.00.

Il programma di domenica 26 luglio prenderà il via alle 10.00 con il ritrovo di Alpini e Gagliardetti presso il Parco delle Rimembranze, davanti al Palazzo Comunale. Seguiranno l’onore alla bandiera con la partecipazione del Corpo musicale V. Veneto di Casalzuigno, la deposizione della corona al Monumento ai Caduti e la formazione del corteo diretto all’Area Feste. Qui il Capogruppo rivolgerà un saluto ai partecipanti e seguiranno le allocuzioni delle autorità presenti. Alle 12.00 è prevista l’ammainabandiera, cui seguirà un rinfresco offerto a tutti i partecipanti. Lo stand gastronomico riaprirà alle 12.30 e nuovamente alle 19.00, mentre alle 21.00 si terrà un’altra serata danzante.

La conclusione della manifestazione è fissata per le 24.00. In in caso di pioggia, la manifestazione si svolgerà al coperto ed è previsto un servizio di bus navetta dall’Area Feste al Parco delle Rimembranze.