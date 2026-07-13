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Cecchetti: «In Lombardia quasi 800 poliziotti in più dal 2022, un rafforzamento senza precedenti»

Il deputato leghista Fabrizio Cecchetti rivendica il lavoro del Governo sul fronte della sicurezza

fabrizio cecchetti

Fabrizio Cecchetti, deputato della Lega, segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati. Interviene sul tema del potenziamento delle forze dell’ordine in Lombardia. «Quasi 800 poliziotti in più in Lombardia rispetto al dicembre 2022: un risultato mai visto prima nella nostra Regione, che dimostra con i fatti quanto sia stato importante il lavoro della Lega al Governo per rafforzare la sicurezza dei cittadini e dei territori».
Secondo Cecchetti, dal 15 dicembre 2022 a oggi sono state assegnate alle province lombarde 1.529 unità della Polizia di Stato, con un saldo positivo di 533 agenti rispetto alle cessazioni dal servizio. Nei mesi di agosto e settembre arriveranno altre 264 unità, di cui 173 destinate alle Questure e 91 alla Polizia Stradale, Ferroviaria e di Frontiera.
«Il saldo complessivo salirà così a quasi 800 poliziotti in più – sottolinea il parlamentare lombardo -. Un rafforzamento senza precedenti, che smentisce con la forza dei numeri chi continua a raccontare una Lombardia dimenticata o penalizzata».

Un risultato che Cecchetti attribuisce al lavoro quotidiano di Matteo Salvini e Nicola Molteni, che «in questi anni hanno continuato a chiedere più uomini, più mezzi e maggiore attenzione per la sicurezza della Lombardia e del Nord. I problemi non si risolvono con le polemiche o con la propaganda, ma con assunzioni, rinforzi e una presenza più forte dello Stato sul territorio. La Lega lo ha chiesto con determinazione e oggi i numeri dimostrano che la direzione è quella giusta».

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Pubblicato il 13 Luglio 2026
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