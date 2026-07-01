Cedri di viale Aguggiari, Europa Verde chiede lo stop al taglio: “Serve perizia super partes”

Il destino dei cinque cedri secolari di viale Aguggiari a Varese fanno discutere. Sulla questione dell’annunciato abbattimento interviene Europa Verde della Provincia di Varese, che chiede un passo indietro al Comune e propone una soluzione per salvare gli alberi, tutelati anche dalle normative nazionali sui monumenti verdi, nonostante si trovino all’interno di una proprietà privata.

La mobilitazione e la posizione del privato

Il progetto di taglio ha sollevato un’ondata di reazioni in città, con i residenti che si sono mobilitati attraverso una raccolta firme per bloccare le motoseghe. Di parere opposto è il proprietario del terreno su cui sorgono i colossi verdi, che evidenzia i costi elevati e i rischi legati alla sicurezza per il mantenimento di alberi di tali dimensioni, i quali da decenni caratterizzano lo skyline della zona. Al momento, l’amministrazione comunale non sembra intenzionata a rallentare o a rivedere la decisione, supportata da una perizia agronomica di parte che classifica i cinque cedri in diversi livelli di gravità, giudicandoli comunque tutti da abbattere.

La richiesta di una perizia super partes

Secondo Europa Verde, l’intervento pubblico è necessario per fare chiarezza. «Noi siamo – spiegano i rappresentanti di Europa Verde Provincia di Varese – per la formulazione di un parere che si poggi su considerazioni tecnico scientifiche e legali». Gli ecologisti sottolineano che, pur trovandosi in un’area privata, gli alberi rappresentano un patrimonio collettivo per la loro maestosità e longevità. Per questo motivo, il movimento ritiene che la cittadinanza abbia il pieno diritto di esprimersi e suggerisce a Palazzo Estense di dotarsi di un parere tecnico terzo e indipendente prima di procedere.

Il nodo legale degli alberi monumentali

La questione non è solo ambientale, ma anche giuridica. Europa Verde richiama l’articolo 7 della legge n. 10 del 14 gennaio 2013, che definisce e tutela gli alberi monumentali, imponendo a Regioni e Comuni un censimento specifico. I monumenti verdi censiti non possono essere abbattuti, pena sanzioni amministrative. «Noi abbiamo formalmente chiesto alla Regione Lombardia – spiegano da Europa Verde Provincia di Varese – l’elenco ufficiale degli alberi secolari a seguito del censimento operato dal Comune per verificare se i cedri di Viale Aguggiari siano inclusi nell’elenco regionale o meno». Secondo gli esponenti del sole ridente, il principio giurisprudenziale resta chiaro: le piante con caratteristiche di particolare pregio naturalistico non si possono toccare.

La proposta di un accordo di compensazione

Per uscire dallo stallo e conciliare le diverse esigenze, Europa Verde lancia una proposta concreta all’amministrazione comunale, basata su accordi di compensazione finanziaria con il privato previsti dalla stessa legge quadro del 2013. «Suggeriamo al Comune – concludono i portavoce di Europa Verde Provincia di Varese – di considerare misure di compensazione da prevedere con un accordo tra le parti, sulla base finanziaria prevista dalla stessa legge 10/2013. Forse così si potrebbe trovare un compromesso tra le aspettative della città, le esigenze del privato ed il mantenimento di questi alberi secolari che la città ha visto crescere nei decenni».