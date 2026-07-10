Che fare con i bambini nel weekend del 10, 11 e 12 luglio a Varese e nel Varesotto

Cinema sotto le stelle, spettacoli di luce, laboratori tra scienza, natura e creatività tra le proposte per i bambini e i loro genitori in questo secondo weekend di luglio.

Consiglitissimi anche giochi d’acqua a casa, nei giardini o lungo i torrenti e tuffi in piscina o al lago – anche nel Lago di Varese, nuovamente balneabile .

EVENTI

SARONNO – C’è la prima edizione di Reverie, il festival internazionale che porta teatro e circo nelle piazze del centro città, dal 9 all’11 luglio con produzioni internazionali, eventi gratuiti e spettacoli dedicati a tutte le età – Il programma

VARESE – Con E-state insieme sabato sera l’Oratorio di Valle Olona diventa un laboratorio a cielo aperto con quattro diverse attività per grandi e piccini per una grande festa in collaborazione con ArteKrea e Amici dell’asilo di Valle Olona – I dettagli

CAVONA (CUVEGLIO) –Sport, musica e street food per il Green Volley & Musica venerdì 10 luglio al campo sportivo per una serata dedicata ai giovani e alle famiglie con torneo di green volley, ping pong, calcio balilla, dj set e area ristoro – Tutte le informazioni

MOZZATE – Dal 10 al 12 luglio Mozzate ospita il gran finale della tradizionale Festa estiva delle associazioni, con musica dal vivo, spettacoli, laboratori, street food e iniziative per famiglie – Il programma

VENEGONO SUPERIORE – Caldo torrido? A Pianbosco Village l’estate tra piscina, prato, sport e pizza. La struttura immersa nel verde del Parco Pineta tiene aperta la piscina fino a sera, spazi per famiglie, tennis, beach volley e pizzeria tutti i giorni – Tutte le info

CASTIGLIONE OLONA – Ultime giornate di gara e di festa per il Palio dei Castelli 2026, tra storia, comunità e spettacoli che riportano il borgo nel cuore del suo rinascimento, con giochi e allestimenti– Tutte le info

LAGO D’ANTRONA (VB) – L’ape car di “Gino – lo stambecco magico” inaugura sabato 11 luglio in riva al lago a forma di cuore – in occasione del Giro Lago di Antrona – con un apertivo, pranzo, laboratori per bambini e uno spettacolo di magia – Tutto il programma

CINEMA

INDUNO OLONA – Il Parco delle Rose di Induno Olona si fa cinema con Miss Peregrine e la casa dei ragazzi speciali. Il celebre film di Tim Burton compie 10 anni e torna sul grande schermo grazie ad Esterno Notte, con immagini splendide per una storia potente adatta a tutta la famiglia. Igresso gratuito – Il film

ISPRA – La bicicletta di Bartali, tra storia e sogni di pace, è il film d’animazione che sarà proiettato sotto le stelle, nell’anfiteatro di piazza Ferrario che si fa cinema per Esterno Notte venerdì 10 luglio alle ore 21.30. Partecipazione gratutita – I dettagli

GALLARATE – Il MA*GA di Gallarate si fa cinema per tutta la famiglia con Ratatouille. Il film d’animazione che ha vinto l’Oscar è in programma sabato 11 luglio nell’arena esterna dell’HIC MA*GA Majno – L’iniizativa

VARESE – Dal primo di luglio al Multisala Impero Varese una nuova invasione di buffe piccole creature gialle in Minions & Monsters con le loro deliranti e imprevedibili avventure – Leggi qui

ESCURSIONI

COMERIO – Domenica pomeriggio c’è una speciale visita guidata per scoprire i segreti della Serra Tropicale e del suo patrimonio botanico locale prima della ripresa delle attività prevista per il mese di settembre – L’evento

VARESE – Alla Rasa si corre e si cammina: sabato c’è la Festa del Trail Running sulla Chiusarella. Sport e convivialità nel borgo ai piedi del Campo dei Fiori: torna la camminata non competitiva verso la vetta – Tutte le informazioni

STORIE E SPETTACOLI

LOCATE VARESINO – Musica, ballo e spettacolo con la Danza delle luci del Gruppo Twirling che con le sue coreografie luminose animerà il campo sportivo nella serata del 12 luglio, con la possibilità di cenare sul posto prima dell’inizio dello spettacolo – L’evento

LUGANO – Terra e Laghi Festival continua con Jojo e Molly. Uno spettacolo di teatro-circo di Teatro del Cerchio di Parma, ospitato dal Comune di Lugano (Svizzera), l’11 luglio alle 18 al presso Parco Ciani – Palco Fleur – Lo spettacolo

CISLAGO – Venerdì in biblioteca torna Spazio Tempo Piccolissimi: letture e giochi per bimbi dai 6 mesi ai 3 anni nell’ambito del progetto Nati per Leggere Lombardia, con l’obiettivo di promuovere la lettura precoce e la relazione tra bambini e adulti attraverso i libri – L’iniziativa

GIOCHI E LABORATORI

LUINO – Taglio del nastro venerdì per il tradizionale Luna Park estivo in via Copelli, con oltre cinquanta attrazioni. Porte aperte tutti i giorni dalle 20 fino a tarda sera – L’iniziativa

TRADATE – Letture animate per bambini e giochi di ruolo domenica 12 luglio a partire dalle ore 16.30 nella domenica di Porte aperte del Parco Pineta con la Cooperativa AstroNatura per unire il fascino della narrazione alla scoperta scientifica – I dettagli

LAVENO MOMBELLO – Domenica il giardino della Sala Ragazzi di Villa Frua apre a CerAmica, con un laboratorio creativo alle ore 14 seguito alle ore 16 dallo spettacolo con clown e giocolieri intitolato Penso che un sogno così, a cura di Asd Millepiedi. Partecipazione gratuita – Il programma

VARESE – Nei fine settimana de’estate L’Osservatorio Astronomico di Campo dei Fiori propone il programma Astro Family Day, con attività didattiche differenziate per adulti e bambini dai 5 ai 10 anni tra visite alle cupole e laboratori – Come partecipare

SAGRE E FESTE

CASTELLO CAMBIAGLIO – Domenica torna il Mercato del Giusto Inperfetto in un’inedita versione festa d’estate serale , dalle 17 alle 23, al sapore di Romagna tra produttori e artigiani locali, una sessione di Pilates all’aperto e specialità romagnole. Il ricavato sostiene i servizi educativi del paese – Qui le informazioni

MONTEVIASCO – La Domenica solidale vede sulla terrazza dell’ex Asilo, le realtà associative del territorio proporre attività e oggetti destinati a finanziare le iniziative che portano avanti durante l’anno. La funivia effettuerà un servizio continuativo dalle 8.30 alle 18.30. – Tutte le info

BREBBIA – Da venerdì 10 a domenica 12 luglio torna a Brebbia Costine alla Spina: tre serate con costine, birra, musica dal vivo e intrattenimento nell’area feste del paese, per un weekend dedicato al gusto e alla convivialità – Tutte le informazioni

LAVENA PONTE TRESA – Torna la Festa Italo Svizzera sul Ceresio nel weekend. Il momento clou è atteso per sabato 11 luglio, con uno spettacolo pirotecnico straordinario in versione piromusicale: fuochi, luci e musica sincronizzati sullo specchio d’acqua del Ceresio – L’evento

MORNAGO – Sfuggi al caldo estivo alla Fiera Coperta di Mornago: shopping, artigianato e divertimento per tutta la famiglia in una struttura climatizzata, con appuntamenti fino ad agosto – La proposta

MAMMA E PAPÀ

VARESE – Aperte le iscrizioni al Corso sulle manovre di disostruzione per le future mamme che si terrà venerdì 24 luglio al Consultorio di Varese – Come partecipare

PER TUTTI – È tempo di feste e sagre in tutta la provincia. Musica, mercatini e sup sul Lago Maggiore mentre a Castiglione Olona il tempo si riaccende con il Palio dei Castelli 2026. Arcisate si prepara a due giorni di solidarietà e musica con la “R…estate” – Che fare nel weekend