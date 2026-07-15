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Chiude il ponte tra Sesto Calende e Castelletto: il battello sul Ticino sarà attivo tutti i giorni gratuitamente

Dal 20 al 26 luglio il servizio di collegamento fluviale sarà attivo tutti i giorni del cantiere, oltre al tradizionale appuntamento del mercoledì. Trattative in corso con Autostrade per azzerare il pedaggio della tratta alternativa

Ponte di Ferro Sesto Calende

Sesto Calende e Castelletto Ticino potenziano il servizio di trasporto fluviale, che sarà gratuito, per superare la settimana di blocco totale del Ponte di ferro.

Il cantiere di Anas e Rfi riprenderà i lavori a partire dal 20 fino 26 luglio: una situazione che comporta il blocco della circolazione stradale sulla principale struttura di collegamento tra Lombardia e Piemonte nel Basso Verbano. Per limitare i disagi dei residenti, l’accordo tra i due Comuni e Rete Ferroviaria Italiana garantisce la presenza della barca che fa la spola tra le due sponde del Ticino.

L’intervento manutentivo rappresenta il secondo macro-intervento di riqualificazione strutturale e consolidamento sull’infrastruttura, per un valore di messa in sicurezza che nel complesso, così fu annunciato ormai 4 anni fa in consiglio comunale a Sesto Calende, ammonta a un totale di quasi 15 milioni di euro.

A mettere a disposizione l’imbarcazione per coprire i transiti sarà Castelletto sopra Ticino, amministrazione proprietaria del natante normalmente attivo al mercoledì mattina, per permettere ai castellettesi di recarsi al mercato sul lungofiume sestese. I passaggi seguono una programmazione legata agli spostamenti dei lavoratori e dei pendolari.

GLI ORARI DEL SERVIZIO BARCA

Il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì i viaggi via acqua sono attivi dalle 7 alle 9, dalle 11:30 alle 14 e dalle 17 alle 20:30. Il mercoledì il servizio fluviale osserva un orario prolungato dalle 7 alle 14 per poi riprendere dalle 17 alle 20:30. Nel fine settimana, sabato e domenica, i collegamenti operano dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 17 alle 20.

Le due amministrazioni comunali cercano una soluzione parallela anche per il traffico automobilistico pesante e di medio raggio. È aperta una trattativa formale con la società autostradale per liberalizzare la tratta vicina, come già avvenuto sempre nel 2022. I due municipi informano che «è in corso un’interlocuzione con Autostrade per l’Italia per ottenere la gratuità del tratto autostradale tra Sesto Calende e Castelletto Sopra Ticino durante il periodo di chiusura del ponte». La risposta definitiva è attesa nei prossimi giorni e i sindaci promettono una comunicazione immediata alla cittadinanza.  Nel frattempo «ringraziano i cittadini per la comprensione e la collaborazione durante i giorni di chiusura del ponte».

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Pubblicato il 15 Luglio 2026
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