“Ci hanno tolto un sogno”. I militanti della Lega che vogliono un nuovo progetto

«Anche nei momenti in cui andava di moda il blu, noi vestivamo di verde, noi non ci siamo spostati di un millimetro». Tra le colline a metà strada tra Gallarate e Varese batte il cuore nordista della Lega, che ora torna alla carica, di fronte alle difficoltà del movimento diventato partito nazionale e nazionalista e ora alle prese con l’emorragia verso Futuro Nazionale di Roberto Vannacci.

E allora si riparte dalla Lega di Umberto Bossi, nell’anno della sua scomparsa. «Quest’anno la festa con i segretari di sezione abbiamo deciso di fare omaggio al capo vero, Umberto Bossi» dice Mario Baratelli, segretario della circoscrizione Valbossa, che riunisce nove paesi dell’area tra il Lago di Varese e le colline.

Festa di tre giorni, dal 17 al 19 luglio, all’area feste di Sumirago, in via Carducci. Cucina e molta politica, con ospiti regionali e nazionali.

Mirko Zorzo ostenta la maglia verde con la scritta Tera-Gent-Radis , con l’Alberto Da Giussano e il leone di San Marco, e parla chiaro: «Qui dobbiamo metterci in discussione, perché un tempo l’albero poteva inclinarsi ma c’era un movimento che aveva un progetto politico con le radici che reggevano la pianta». E adesso? «Non c’è in questo momento un progetto politico».

Qui rivendicano una fedeltà nel tempo: «I militanti in riunione erano tutti dalla parte della vecchia Lega di territorio» continua Baratelli. «In tutta la circoscrizione i militanti è tutta gente che ha vissuto un sogno, un sogno che gli è stato tolto, vogliamo tornare a quel sogno. Devi ripartire dai problemi del tuo territorio, non a casa di altri».

Simone Marcolli, trentenne di Mornago, dice che la politica degli incontri, delle feste, può sembrare «agè», ma è la vera militanza che passa anche per le idee.

Il contrario della politica social dei messaggi semplificati che anche in Lega ha sfondato a lungo, ma non basta: «Fare i post ‘Remigrazione subito’, ‘Torniamo al Ventennio’ non porta nulla. Temi che polarizzano e non portano valore aggiunto».

Certo, non è facile arginare Vannacci, ri-orientare la Lega sul percorso autonomista e nordista. Però da Albizzate e Sumirago e Valbossa un segnale lo danno, forte e chiaro. Militanti dal basso che chiedono una linea politica chiara, rispetto allo smarrimento che vive «il movimento», che per tanto tempo ha archiviato il Nord, l’autonomismo, le battaglie storiche che avevano altro retroterra rispetto a quello nazionalista su cui si è appiattito il partito che ha archiviato Nord dal nome.

Chissà se si farà vedere Matteo Salvini, invitato.

Stefano Ramon, segretario Albizzate-Sumirago, dice che quella della Valbossa è la festa «più sentita in Lombardia, dopo quella della Bergamasca». Venerdì ci sarà Attilio Fontana, poi al sabato Isabella Tovaglieri, il sottosegretario Nicola Molteni e Massimiliano Romeo al sabato, domenica la ministra Alessandra Locatelli». E poi Emanuele Monti, presente per tre giorni. «Non sappiamo ancora quando verrà invece il ministro Giorgetti».