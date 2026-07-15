Comune di Fagnano Olona. Avviso di adozione piano attuativo in variante al PGT
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
ADOZIONE PIANO ATTUATIVO AT1 DI VIA DONIZETTI / VIA GORIZIA ai sensi dell’art. 14 della L.R. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i. (IN VARIANTE AL P.G.T. VIGENTE ai sensi dell’art. 13, L.R. 12 del 11 marzo 2005 E CONFORME AL PGT ADOTTATO IN DATA 06.05.2026 CON D.C.C. N.41/2026) – ATTUAZIONE PARZIALE
Si rende noto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della L.R. 12/2005 e s.m.i., che con deliberazione della Consiglio Comunale n. 54 del 30.06.2026, esecutiva ai sensi di legge, sono stati adottati gli atti costituenti il Piano Attuativo individuato in “AT 1” di via Donizetti / via Gorizia (in variante al P.G.T. vigente ai sensi dell’art. 13, L.R. 12 del 11 marzo 2005 e conforme al PGT adottato in data 06.05.2026 con D.C.C. n.41/2026) – Attuazione Parziale.
La delibera di adozione ed i relativi atti ed elaborati allegati sono depositati in libera visione al pubblico dal 06/07/2026 al 05/08/2026 presso la segreteria dell’Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica sito in Piazza Cavour n. 9 negli orari di apertura al pubblico e pubblicati nel sito informatico del Comune di Fagnano Olona all’indirizzo www.comune.fagnanoolona.va.it nella sezione Amministrazione trasparente – Pianificazione e Governo del Territorio.
Dell’avvenuta adozione si da notizia all’Albo Pretorio, su quotidiano on-line a diffusione locale e su B.U.R.L. di Regione Lombardia affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione.
Le eventuali osservazioni, redatte in duplice copia e in carta semplice, complete di eventuali allegati, dovranno essere presentate al Protocollo Generale del Comune negli orari di apertura oppure in forma digitale all’indirizzo PEC protocollo.fagnanoolona@legalmail.it nei trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito e cioè entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 04/09/2026.
Fagnano Olona, 06/07/2026
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
Arch. Massimiliano PALMERI
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
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