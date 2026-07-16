Confcommercio Lombardia e Fondazione Ambiente rinnovano l’alleanza per la sostenibilità delle imprese

Confcommercio Lombardia e Fondazione Lombardia per l’Ambiente hanno siglato un Protocollo d’intesa* per la diffusione della cultura della sostenibilità tra le imprese del terziario lombardo. Si rinnova una collaborazione – nata nel 2022 – che ha consentito di realizzare il primo Osservatorio a livello regionale sulla Sostenibilità nel Terziario, permettendo di arricchire indagini che Confcommercio Lombardia realizza dal 2021 e che mostrano una particolare attenzione da parte delle imprese alla sostenibilità: solo l’ultima evidenzia come il 90% delle attività abbia investito in questa direzione nel recente passato e il 62% lo farà entro il 2027, concentrandosi in particolare su interventi di efficienza energetica. Sei imprese su dieci, inoltre, hanno modificato il loro modello di business e una su cinque ha fatto una valutazione ESG della propria attività. Più del 60% delle imprese, infine, comunica le sue azioni sostenibili.

Oltre il monitoraggio delle imprese attraverso survey dedicate – con focus specifici su rischi e opportunità dell’intelligenza artificiale per la sostenibilità – il Protocollo sarà declinato con appuntamenti formativi e la messa in rete di esperienze e conoscenze tra imprese, così da rendere le “best practices” patrimonio comune di un sistema di attività economiche, quelle del terziario, che rappresentano quasi il 70% del totale regionale.

L’obiettivo di fare sistema tra imprese – ma anche con realtà pubbliche e private – ha spinto a mettere nero su bianco la realizzazione di progetti di sostenibilità e rigenerazione urbana all’interno dei Distretti del Commercio.

Uno sguardo, infine, è rivolto all’ecosistema europeo e alle sue opportunità, con particolare attenzione alla programmazione 2028-2034 per lo sviluppo regionale.

«La firma del Protocollo – dichiara il vicepresidente vicario di Confcommercio Lombardia Carlo Massoletti – risponde a un’esigenza delle imprese, che individuano nella sostenibilità una chiave di cambiamento per il loro business e la società. Imprese in grado di intercettare l’evoluzione nelle abitudini di consumo e di indirizzare le scelte della filiera produttiva”. “Si tratta ora – prosegue Massoletti – di fare un salto di qualità e rendere il terziario di mercato lombardo, in particolare le attività di prossimità, il perno con il quale costruire all’interno dei Distretti del Commercio esperienze sostenibili”. “Essere affiancati in questo percorso da Fondazione Lombardia per l’Ambiente – conclude il vicepresidente vicario di Confcommercio Lombardia – significa affrontarlo supportati da un importante bagaglio di esperienze e competenze».

«Il rinnovo di questo Protocollo d’intesa – evidenzia il presidente di Fondazione Lombardia per l’Ambiente Piero Frazzi – rappresenta il naturale prosieguo di un percorso che, negli ultimi tre anni, ha dimostrato quanto la collaborazione tra il mondo della ricerca e quello delle imprese possa generare strumenti concreti di conoscenza e sensibilizzazione sui temi della sostenibilità».

«L’esperienza maturata insieme a Confcommercio Lombardia, a partire dall’ascolto delle aziende del terziario attraverso le indagini realizzate – aggiunge Frazzi – ha confermato una crescente attenzione verso l’integrazione della sostenibilità nei modelli di impresa e la volontà di affrontare questa evoluzione con maggiore consapevolezza».

«Dare continuità a questa collaborazione – conclude il presidente di FLA – significa mettere a disposizione competenze scientifiche, attività di ricerca e momenti di formazione per accompagnare le imprese in un percorso che non rappresenta soltanto una responsabilità ambientale, ma anche un’opportunità di innovazione e competitività».