Crioconservazione degli ovociti gratuita per il rischio di infertilità precoce: passa la mozione in Regione

Estendere la gratuità della crioconservazione degli ovociti anche alle donne a rischio di infertilità precoce per patologia, oltre che alle pazienti oncologiche. È quanto prevede un ordine del giorno presentato dal Partito Democratico e approvato dal Consiglio regionale della Lombardia durante la discussione sul bilancio di assestamento.

L’iniziativa, illustrata dal consigliere regionale varesino Samuele Astuti, mira ad ampliare la platea delle beneficiarie di questa tecnica di preservazione della fertilità in una regione e in un Paese segnati da un costante calo demografico e da un’età media al primo figlio che ha raggiunto i 32,7 anni.

I criteri clinici e le campagne d’informazione

Il documento impegna la Giunta regionale a individuare i criteri clinici di accesso alla prestazione gratuita collaborando direttamente con i centri pubblici di riferimento per la Procreazione medicalmente assistita (Pma).

Accanto alla misura economica, il provvedimento introduce un piano di prevenzione e sensibilizzazione orientato alle fasce più giovani. La Regione dovrà infatti destinare specifiche risorse alle Ats per promuovere campagne informative sulla salute riproduttiva. Tra le azioni previste rientrano la chiamata attiva per le donne di età compresa tra i 27 e i 35 anni e l’offerta di un primo screening gratuito per la valutazione della riserva ovarica, così da intercettare tempestivamente eventuali criticità.

Il percorso in Commissione Sanità

L’iter per trasformare gli impegni politici in interventi operativi prenderà il via nel rientro post-estivo. A partire da settembre prenderanno infatti il via le audizioni ufficiali in Commissione Sanità per definire i decreti attuativi e le modalità di erogazione dei servizi sul territorio regionale.