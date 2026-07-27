Da Parigi a Varese: la Società Ciclistica Binda prepara la 105esima Tre Valli Varesine e fa festa con Pogacar
Il 6 ottobre la gara maschile celebrerà i suoi 105 anni di storia affiancata dalla quinta edizione della corsa femminile inserita nel circuito internazionale per un nuovo grande evento di sport. Intanto Renzo Oldani festeggia il cinque volte vincitore del Tour
La Società Ciclistica Alfredo Binda guarda già ai grandi appuntamenti d’autunno dopo aver archiviato un intenso mese di luglio dedicato alla Piccola Tre Valli Varesine per la categoria Juniores. Le attenzioni dell’entourage organizzativo sono ora interamente rivolte al 6 ottobre 2026, data della 105esima edizione della Tre Valli Varesine, la storica gara per professionisti uomini inserita nel circuito UCI Pro Series, e della quinta Tre Valli Varesine Women’s Race | e-work.
L’impresa di Pogacar e il sogno del tris a Varese
Negli occhi degli appassionati di tutto il mondo ci sono ancora le immagini della festa sulle strade di Parigi per Tadej Pogacar, vincitore del suo quinto Tour de France. Lo sloveno si è imposto nella Tre Valli Varesine già due volte, nel 2022 e nel 2025 quando indossava la maglia iridata di campione del mondo. L’auspicio di tutta la dirigenza nerazzurra è di poter riavere al via della corsa il fenomeno sloveno anche il prossimo ottobre, per una sfida che si preannuncia di altissimo livello.
Il patron Oldani a Parigi tra i grandi del ciclismo
Il presidente della Binda Renzo Oldani era presente sul traguardo dei Campi Elisi, dove ha pedalato l’ultimo chilometro della Grande Boucle prima di assistere al successo di tappa di Mathieu van der Poel. A Parigi il patron biancorosso ha condiviso il momento a fianco dei vertici del ciclismo globale, come il presidente dell’UCI David Lappartient e il team principal della UAE Emirates Mauro Gianetti, lavorando alacremente per riportare i migliori interpreti delle due ruote sulle strade del territorio varesino.
La conferma della Tre Valli Women e il Trittico Lombardo
Oltre alla prova maschile, il programma del 6 ottobre prevede la quinta edizione della Tre Valli Varesine Women’s Race, prova del circuito UCI Women’s Pro Series che lo scorso anno ha visto il trionfo dell’azzurra Elisa Longo Borghini. Entrambe le competizioni rappresentano un punto di riferimento fondamentale per lo sport e per il turismo locale. La gara maschile prenderà il via da Busto Arsizio per concludersi nel centro di Varese, confermandosi come prova finale del prestigioso Trittico Regione Lombardia.
Un albo d’oro da leggenda lungo 105 anni
Fondata nel 1919, la Tre Valli Varesine festeggia quest’anno il traguardo dei 105 anni di storia. Il suo albo d’oro è un racconto della storia del ciclismo internazionale, con le firme di campioni assoluti come Fausto Coppi, Gino Bartali, Fiorenzo Magni, Eddy Merckx, Francesco Moser, Giuseppe Saronni e Gianni Motta, entrambi capaci di imporsi per quattro volte. Tra i vincitori dell’era moderna figurano anche Vincenzo Nibali, Primož Roglič, Sonny Colbrelli e lo stesso Pogacar.
Prospettive per il territorio e attesa per ottobre
Il ritorno della grande carovana ciclistica porterà in provincia di Varese una straordinaria visibilità internazionale, attraendo tifosi, media e addetti ai lavori da ogni continente. La macchina organizzativa della Binda prosegue senza sosta gli incontri tecnici e logistici con gli enti locali per definire la viabilità e l’accoglienza, garantendo un grande spettacolo di sport e valorizzazione del territorio lungo l’intero tracciato gara.
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