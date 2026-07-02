Dal 4 luglio partono i saldi: due mesi di sconti e un appello a comprare nei negozi di vicinato

Da sabato 4 luglio prendono il via in Lombardia i saldi estivi, che si concluderanno il 31 agosto. Un appuntamento importante per il commercio, che Federmoda Confcommercio provincia di Varese invita a vivere privilegiando i negozi di vicinato.

«I saldi estivi sono un’occasione importante, ma anche una scelta di valore: invitiamo i cittadini a entrare nei negozi del territorio, a riscoprire il rapporto diretto con chi ogni giorno tiene vive le vie, i centri e le comunità del Varesotto» afferma la presidente provinciale Cristina Riganti.

L’invito: scegliere i negozi del territorio

Secondo Federmoda, acquistare nei punti vendita locali significa non solo approfittare degli sconti, ma anche sostenere le attività commerciali che animano città e paesi. Nei negozi, sottolinea Riganti, i clienti possono contare su assistenza, consigli personalizzati, possibilità di provare i capi e su prodotti selezionati per qualità, sicurezza e sostenibilità.

L’associazione condivide inoltre la posizione di Federazione Moda Italia-Confcommercio a favore di una concorrenza più equa nei confronti dell’ultra fast fashion e del commercio online extra UE, evidenziando l’importanza di regole uguali per tutti.

I consigli per acquistare in sicurezza

Federmoda ricorda ai consumatori alcune regole utili per fare acquisti consapevoli durante il periodo dei saldi: