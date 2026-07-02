Dal 4 luglio partono i saldi: due mesi di sconti e un appello a comprare nei negozi di vicinato
Prezzi chiari, scontrino da conservare, pagamenti elettronici garantiti e diritti del consumatore: ecco le principali indicazioni per affrontare i saldi estivi senza sorprese
Da sabato 4 luglio prendono il via in Lombardia i saldi estivi, che si concluderanno il 31 agosto. Un appuntamento importante per il commercio, che Federmoda Confcommercio provincia di Varese invita a vivere privilegiando i negozi di vicinato.
«I saldi estivi sono un’occasione importante, ma anche una scelta di valore: invitiamo i cittadini a entrare nei negozi del territorio, a riscoprire il rapporto diretto con chi ogni giorno tiene vive le vie, i centri e le comunità del Varesotto» afferma la presidente provinciale Cristina Riganti.
L’invito: scegliere i negozi del territorio
Secondo Federmoda, acquistare nei punti vendita locali significa non solo approfittare degli sconti, ma anche sostenere le attività commerciali che animano città e paesi. Nei negozi, sottolinea Riganti, i clienti possono contare su assistenza, consigli personalizzati, possibilità di provare i capi e su prodotti selezionati per qualità, sicurezza e sostenibilità.
L’associazione condivide inoltre la posizione di Federazione Moda Italia-Confcommercio a favore di una concorrenza più equa nei confronti dell’ultra fast fashion e del commercio online extra UE, evidenziando l’importanza di regole uguali per tutti.
I consigli per acquistare in sicurezza
Federmoda ricorda ai consumatori alcune regole utili per fare acquisti consapevoli durante il periodo dei saldi:
- il prezzo esposto deve riportare il prezzo originario, la percentuale di sconto e il prezzo ribassato (o comunque consentire di individuare chiaramente il ribasso applicato);
- il prezzo di partenza deve corrispondere al più basso praticato nei 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi;
- i prodotti in saldo devono essere separati da quelli venduti a prezzo pieno o chiaramente identificabili;
- conservare sempre lo scontrino, indispensabile in caso di prodotto difettoso;
- se un articolo presenta difetti, il cliente ha diritto alla riparazione, sostituzione o rimborso secondo quanto previsto dalla legge;
- la prova dei capi non è obbligatoria e dipende dalla scelta del negoziante;
- i negozi sono tenuti ad accettare i pagamenti con carta;
- per gli acquisti online resta valido il diritto di recesso entro 14 giorni dal ricevimento della merce.
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