Dal sacco dell’immondizia al calendario del canile di Varese: la rinascita di Daitarn, il cane che ha conquistato la via Carcano

Ci sono storie che iniziano nel peggiore dei modi ma che riescono a trasformarsi in qualcosa di meraviglioso, esattamente come quanti sostengono siano le persone a salvare i cani salvo poi ricredersi quando avviene il contrario.

È la storia di Daitarn, un cucciolo nato il 1° febbraio 2025, è il racconto di una seconda possibilità conquistata grazie ai volontari e all’amore di chi ha deciso di adottarlo.

Le prime ore della sua vita avrebbero potuto essere anche le ultime. Daitarn e i suoi fratellini furono infatti abbandonati dentro un sacco dell’immondizia in Calabria poco dopo la nascita. A salvarli furono alcuni volontari che li trovarono in tempo e li affidarono a un canile dove ricevettero le cure necessarie nonostante le poche risorse disponibili.

Qualche settimana più tardi una foto di quel cucciolo arrivò sul telefono di Davide Bonaldo, titolare di Quiauto.store, negozio di via Carcano a Varese. A inviargliela fu una cliente da anni impegnata ad aiutare i volontari a trovare una famiglia ai cani abbandonati.

«È bastato uno sguardo – racconta Davide – per capire che quel cagnolino sarebbe entrato nella mia vita. Non ci ho pensato due volte: ho deciso subito di adottarlo».

Da lì è iniziato un lungo viaggio dalla Calabria fino a Milano, reso possibile da una staffetta di volontari. Quando Daitarn arrivò nella sua nuova casa, sulle sponde del Lago Maggiore, era spaventato, sporco e diffidente.

«Con il tempo, tanta pazienza e tanto affetto, è cambiato completamente. Oggi è un cane socievole, curioso e pieno di voglia di vivere. Ma la verità è che non sono stato solo io a salvare lui: è stato lui a regalare qualcosa di speciale a me e a tutte le persone che lo incontrano».

Il cambiamento è stato rapido. Dopo appena quindici giorni dal suo arrivo, Daitarn ha accompagnato il suo proprietario a una fiera del settore automotive a Bologna.

«Non ci aspettavamo una reazione simile. Hostess, espositori, fornitori e visitatori si fermavano per conoscerlo e coccolarlo. Da quel momento tante persone hanno iniziato a seguirlo anche sui social».

Oggi Daitarn è diventato la mascotte del negozio di Davide. Clienti, amici e collaboratori lo cercano ogni giorno e il suo saluto è ormai una presenza fissa per chi entra in negozio.

La sua storia ha vissuto un altro momento speciale con la partecipazione a “Musi di Varese“, iniziativa che lo ha portato, insieme a Davide Bonaldo, a essere scelto come protagonista di uno dei mesi del calendario ufficiale del Canile di Varese (nella foto qui sopra).

«Per noi è un grande orgoglio – conclude Bonaldo – ma soprattutto è un modo per ricordare quanto sia importante il lavoro dei volontari. Se oggi Daitarn è qui è grazie a chi quel giorno non si è voltato dall’altra parte. La sua storia dimostra che adottare un cane non significa soltanto salvargli la vita: spesso è lui a cambiare la tua».